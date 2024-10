Schalke 04: Boss von S04-Gegner lässt aufhorchen – „Werden Spieler von Schalke übernehmen“

Beim FC Schalke 04 will man Talente fördern und sie zu gestandenen Profis machen. Das hat der Revierklub in der Vergangenheit oft schon gezeigt. Beispiele für Knappenschmiede-Spieler, die den Sprung in den Profifußball geschafft haben, gibt es reichlich.

Dafür hat der FC Schalke 04 nun auch Kooperationen mit drei Partnervereinen ausgehandelt. Der S04 wird dabei Spieler an den Klubs verleihen, damit diese dort viel Spielpraxis erhalten. Der neueste Partner ist der FC Aarau, wo sich nun der Geschäftsführer zur Vereinbarung äußert.

FC Schalke 04: S04-Gegner lässt aufhorchen

Im Zuge der sportlichen Neuausrichtung hat der FC Schalke 04 sich mit internationalen Partnervereinen auf Zusammenarbeiten geeinigt. Nach dem SV Ried und VVV Venlo ist der FC Aarau vorgestellt worden, mit dem S04 sogar ein Testspiel in der Länderspielpause am Samstag (12. Oktober) ausgemacht hat.

„Ziel ist es, jungen Potenzialspielern, für die der Sprung ins Profiteam in diesem Moment noch zu groß ist, Spielpraxis auf einem entsprechenden Niveau anbieten und so die individuelle Entwicklung dieser Talente vorantreiben zu können. Darüber hinaus profitieren die Partner und S04 vom inhaltlichen Austausch und dem gemeinsamen Netzwerk“, schreibt der Klub zu den Kooperationen.

Beim FC Aarau freut man sich darüber, eine Zusammenarbeit mit einem Traditionsverein zu haben. „Es war vor etwa zwei Jahren, als wir uns mit dem im Schweizer Fußball bestens bekannten Peter Knäbel als damaligem Sportvorstand der Schalker trafen und erstmals über eine Zusammenarbeit diskutierten. Schließlich wurden diese Gespräche weiterverfolgt und die Rahmenbedingungen abgesteckt. Es geht in erster Linie um einen Austausch in den Bereichen Scouting und Marketing, wo wir von einem Club dieser Größe wertvolle Erfahrungen und Meinungen abholen können“, sagt Aarau-Geschäftsführer Sandro Burki.

S04-Talente nach Aarau?

Dabei wird es auch dazu kommen, „dass wir einmal einen Spieler von Schalke übernehmen werden, um ihm Spielpraxis zu ermöglichen“, sagt der Aarau-Boss weiter. Das ist aktuell bereits bei Venlo der Fall. Emmanuel Gyamfi und Paul Pöpperl vom FC Schalke 04 sind an den niederländischen Klub ausgeliehen und kommen beide dort regelmäßig zum Einsatz.

Weitere Knappenschmiede-Talente werden dann also folgen, wie Burki schon anklingen lässt. Welche Spieler das sein werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Bei Pöpperl und Gyamfi ist das schon jetzt ein voller Erfolg.