Schalke 04: Mega-News für Cisse – doch was sagt van Wonderen dazu?

Beim FC Schalke 04 hat es Ibrahima Cisse aktuell nicht leicht. Die letzten Spiele wirkte er nicht mal mehr mit, zuletzt war er sogar zur U23 geschickt worden. Dennoch gibt es jetzt tolle News für den Innenverteidiger, der erstmals für die A-Nationalmannschaft von Mali nominiert wurde.

So schön die Berufung für den Youngster des FC Schalke 04 ist, so bitter könnten dann die Folgen sein. Schließlich hat er einen neuen Trainer, der jetzt in den kommenden Tagen nichts von ihm sehen wird. Wie wird sich Kees van Wonderen entscheiden, wenn Cisse zurückkehrt?

FC Schalke 04: Mega-News für Cisse

Es ist eine mehr als nur wilde Saison für Ibrahima Cisse beim FC Schalke 04. Anfangs kam er unter Ex-Trainer Karel Geraerts vermehrt zum Einsatz, weil sich Tomas Kalas verletzte. Doch der Innenverteidiger konnte nicht überzeugen, wurde dann auf die Bank degradiert. Das war aber noch nicht alles.

Als Interimscoach Jakob Fimpel übernahm, musste Cisse sogar in die U23. Das letzte Mal, als Cisse für die Profis auf dem Platz stand, war bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln. Dennoch darf sich der Abwehrspieler freuen, dass er nun zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere für die A-Nationalmannschaft von Mali nominiert wurde.

Cisse winkt also sein Nationalmannschaftsdebüt entweder am Freitag (11. Oktober, 21 Uhr) gegen Guinea-Bissau im Hinspiel der Afrika-Cup-Qualifikation oder eben im Rückspiel am Montag (14. Oktober, 18 Uhr). Doch die Berufung hat auch einen Nachteil für den Schalke-Star.

Neu-Coach van Wonderen kann sich kein Bild von Cisse machen

Seit einigen Tagen ist bei Schalke 04 nämlich der neue Trainer da. Kees van Wonderen ist der Nachfolger von Karel Geraerts und soll für die sportliche Wende sorgen. Die ersten Trainingseinheiten hat der Niederländer schon hinter sich, am Samstag (12. Oktober) gibt es dann auch das Testspiel gegen den FC Aarau, wo der neue Coach einiges ausprobieren kann.

Das ist die große Chance für die Spieler, die bislang nicht so viele Einsätze bekommen haben. Es wäre auch die große Chance für Cisse gewesen, sich zu beweisen. Doch der 23-Jährige ist bei der Nationalmannschaft und hat bei seiner Rückkehr nur wenig Zeit, den neuen Trainer zu überzeugen. Der hat währenddessen schon alle Schalke-Spieler kennengelernt und sich auch ein Bild gemacht.

Läuft es richtig blöd, spielt Cisse bei Mali nicht und auch van Wonderen wird keine Verwendung für ihn haben. Könnte dann sein, dass er wieder zur U23 muss. Kommt er aber in den Qualifikationsspielen doch zum Einsatz und kann sogar überzeugen, könnte der niederländische Coach auf den 1,96 Meter großen Verteidiger setzen. Das erste Länderspiel nach den Länderpausen ist bei Hannover 96 (19. Oktober, 13 Uhr).

Bulut verzichtet auf Länderspiele

Ein anderer Schalker hat übrigens genau das Gegenteil von Cisse getan. Taylan Bulut, der die vergangenen beiden Spiele 90 Minuten durchspielte, hat die Reise zur deutschen U19-Nationalmannschaft abgesagt. Offensichtlich will Bulut seine Chance nutzen und beim neuen Trainer einen guten Eindruck hinterlassen, um weiterhin zu den Profis zu gehören.