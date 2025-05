Düsseldorf – Schalke: Fan-Ärger vor dem Stadion – S04-Star mittendrin!

51.500 Fans, ausverkauftes Haus. Die Landeshauptstadt freute sich auf einen Fußball-Knaller zwischen Düsseldorf und Schalke. Doch vor dem Anpfiff gab es Ärger.

Am Gäste-Eingang ging eine halbe Stunde vor Düsseldorf – Schalke nicht mehr viel. Probleme am Einlass sorgten für eine ellenlange Schlange und die S04-Fans mussten bangen, den Anstoß des Spiels zu verpassen. Mittendrin: Ein Star der Königsblauen!

Düsseldorf – Schalke: Ärger am Einlass

Extrem langsam lief der Einlass in den Gästebereich. Schnell sprach sich herum: Offenbar waren zu viele S04-Fans mit Tickets für den Heimbereich in der Schlange, versuchten, irgendwie mit in den Gästeblock zu kommen. Zwischendurch, so berichten S04-Anhänger, sei der Einlass sogar ganz gestoppt worden.

+++ Vor Düsseldorf – Schalke: S04-Sorgen steigen ins Unermessliche! +++

Auch Minuten vor Anpfiff hatte sich die Schlange noch nicht gelichtet. Viele Fans drohten den Anstoß zu verpassen. Und ein S04-Profi war mittendrin! Janik Bachmann fiel für die Partie bei Fortuna Düsseldorf verletzungsbedingt aus, hatte einen Schlag auf das Knie bekommen (hier mehr dazu). Diesen Anlass nutzte er, um sich unter die Fans zu mischen und das Spiel von der Tribüne aus zu schauen.

Viele verpassten den Anpfiff

Im weißen Pulli und mit dem zuvor von den Ultras verkauften Motto-Fischerhut stand Bachmann geduldig in der Schlange und wartete darauf, endlich das Stadion betreten zu dürfen. Ärgerlich für den 29-Jährigen, aber auch die Tausenden anderen Fans, die sich den Start ins Spiel Düsseldorf – Schalke anders vorgestellt hatten. Auch die irre Choreo der Fortunen verpassten einige. Hier mehr dazu.

Mehr News:

Für S04 gab es am Ende nichts zu holen. 0:2 ging das letzte Auswärtsspiel der Saison nach Toren von Dawid Kownacki und Myron van Brederode verloren. Nun folgt noch der Saisonabschluss gegen Elversberg (18. Mai, 15.30 Uhr).