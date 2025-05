Düsseldorf – Schalke: Schon wieder! Fan-Wahnsinn sorgt für ungläubige Blicke

Schon im letzten Jahr zauberten beide Fanlager bei Düsseldorf – Schalke richtige Hammer-Choreos auf die Tribünen. Und auch 2025 lassen sich die Ultras nicht lumpen.

Während die Knappen mit einer Trikot-Aktion samt Motto-Hut den Gästeblock in ein sehenswertes Bild hüllten, setzten die Fortunen noch einen drauf. Zum Anlass des 130. Klub-Geburtstags gab es bei Düsseldorf – Schalke eine irre Choreo.

Düsseldorf – Schalke: Fan-Wahnsinn

51.500 Fans, ausverkauftes Haus, brutale Stimmung – schon vor dem Anpfiff des Traditions-Gipfels (hier live sehen) vibrierte das Düsseldorfer Stadion. Kein Wunder, geht es doch für beide Vereine noch um eine ganze Menge. F95 schielt noch auf den Aufstieg (oder zumindest die Relegation), der S04 will die letzten nötigen Punkte für den Klassenerhalt sichern.

+++ Vor Düsseldorf – Schalke: S04-Sorgen steigen ins Unermessliche! +++

Als die Spieler dann den Rasen betraten, gab es das Sahnehäubchen. Die Fans beider Klubs hatten sich für das Spiel am Samstag (13 Uhr) mächtig ins Zeug gelegt. Schon im letzten Jahr gab es sehenswerte Choreos auf beiden Seiten (hier ansehen). Und auch dieses Mal ließen sich die Fan-Szenen nicht lumpen. Die 5.300 Tickets für den Gästeblock reichten für den Schalker Fan-Tross mal wieder nicht aus, zahlreiche findige Knappen hatten sich über Umwege Karten für die umliegenden Blöcke ergattert. „Alle im Trikot“ war der Aufruf der Ultras Gelsenkirchen vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison – und (fast) alle waren dem gefolgt. Hier mehr dazu.

Gänsehaut-Choreo zum Fortuna-Geburtstag

Dabei aber sollte es nicht bleiben. Der Motto-Fischerhut, den die Fan-Szene vor dem Stadion für fünf Euro verkauft hatte, fand nicht nur reißenden Absatz, sondern sorgte beim Einlauf auch für ein ganz besonderes Bild in der Gäste-Ecke. Abgerundet wurde das Bild von einem überdimensionalen Schalke-Schal zwischen Ober- und Unterrang. Beim Blick auf die andere Seite aber stockte den Zuschauern regelrecht der Atem. Denn auch die Fortuna-Ultras hatten etwas vorbereitet.

Mehr News:

Am 5. Mai 1895 gegründet, feierte F95 am Montag ihren 130. Geburtstag. Eine erste große Sause gab es schon am „Feiertag“ in der Altstadt – beim nun folgenden Heimspiel zwischen Düsseldorf und Schalke ließen es die Fans aber noch einmal richtig krachen. Eine irre Choreo über die gesamte Fantribüne bot ein Gänsehaut-Bild und schenkte dem Spiel einen Rahmen, der niemals auf ein Zweitliga-Match schließen lassen würde. Eine zweiteilige Choreografie mit Fahnen, Papptafeln und einer riesigen Blockfahne boten ein unglaubliches Bild.