Vor Düsseldorf – Schalke: S04-Sorgen steigen ins Unermessliche!

Der Freitagabend (09. Mai) ist für den FC Schalke 04 ein ganz bitterer – dabei hat Königsblau selbst noch gar nicht gespielt. Doch für zwei Mannschaften des Revierklubs wird es immer bitterer.

Sowohl die Profis als auch die U23 von Schalke bangen um den Klassenerhalt in der zweiten und der vierten Liga. Beide Teams spielen eine unterirdische Saison. Und die Umstände werden für beide Mannschaften immer kurioser und bitterer.

Doppel-Schock für Königsblau!

Seit Wochen steht die Lizenzmannschaft der Gelsenkirchener vor dem sicheren Klassenerhalt, doch Woche für Woche werfen die S04-Profis gute Gelegenheiten weg, um die endgültige Rettung zu feiern. Ein schlechtes Spiel folgte auf das andere. Und die Konkurrenz? Die bringt Schalke jetzt noch so richtig ins Schwitzen!

Denn vor dem Spiel Düsseldorf – Schalke hat Preußen Münster ein weiteres dickeres Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt: Die Westfalen gewannen gegen Hertha mit 2:0 und rücken damit auf drei Punkte auf Schalke heran. Dazu hat Preußen die bessere Tordifferenz als Königsblau.

Der direkte Abstieg ist zwar nicht mehr möglich, doch das Szenario der Relegation ist wieder allgegenwärtig! Zwar sind mit Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig noch zwei weitere Teams mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Doch beide Teams haben nur drei Punkte weniger. Schalke braucht weiterhin einen Punkt zur Rettung, doch mit den beiden verbleibenden Spielen – in Düsseldorf und gegen Elversberg – ist dieser alles andere als garantiert. Die Konkurrenz hingegen ist zuletzt immer besser in Fahrt gekommen.

U23 droht irrer Oberliga-Absturz

Und als wäre das alles nicht genug, steht auch die Zweitvertretung des S04 vor ganz harten Wochen. Denn in Liga drei hat ausgerechnet die U23 des BVB den Kellerkracher gegen den VFB II verloren und steht einen Spieltag vor Schluss auf dem direkten Abstiegsplatz. Sollte die U23 des Erzrivalen tatsächlich absteigen, müsste Schalke in der Regionalliga Fünftletzter werden, um in der Liga zu bleiben. Derzeit steht S04 auf diesem Platz, doch ob dies am Ende der Saison auch noch so sein wird, ist angesichts des Restprogramms der Konkurrenz alles andere als sicher.

Schalke muss noch gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf und gegen Fortuna Köln ran, während Eintracht Hohkeppel nach Bocholt fahren und gegen den 1. FC Düren spielen muss. Gegen Düren sind drei Punkte fast schon vorprogrammiert. Holt Hohkeppel drei Punkte, braucht S04 noch mindestens einen Punkt zum Klassenerhalt.

Der Auftrag für beide Mannschaften ist also klar: Mindestens einen, im Optimalfall sogar drei oder mehr Punkte zu holen. Vom doppelten Klassenerhalt bis zum doppelten Abstieg ist für Schalke in der letzten Woche der Saison noch alles möglich. Königsblau muss also noch einmal richtig zittern!