Schalke 04: Trainer wird mit S04 in Verbindung gebracht – seine Reaktion spricht Bände

Wenn diese Saison endlich beendet ist, werden die Fans des FC Schalke 04 drei Kreuze machen. Erneut viel Abstiegskampf, erneut viele Enttäuschungen, erneut zwei Trainer entlassen. Für die kommende Spielzeit muss also ein neuer Coach her, der für erfolgreichere Zeiten sorgt.

In den vergangenen Wochen wurden immer wieder einige Trainer mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Die Kandidatenliste bei den Verantwortlichen ist wohl lang. Jetzt hat sich ein Coach deutlich zu Wort gemeldet, als er auf die Spekulationen rund um seine Person und S04 angesprochen wurde.

FC Schalke 04: Neuer Trainer auf der Liste!

Wer wird es im Sommer sein, der beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie übernehmen wird? Wie so häufig in den vergangenen Jahren sucht der Revierklub einen neuen Cheftrainer, der endlich das Ruder umreißen und die Königsblauen wieder in die Bundesliga führen soll, wie es sich die Fans wünschen. Dass das eine mehr als nur schwierige Aufgabe wird, ist allen bewusst.

Einige Namen sind zuletzt immer wieder gefallen: Lukas Kwasniok oder Markus Anfang wurden wohl am häufigsten genannt, wenn es um den Trainerjob auf Schalke geht. Doch jetzt taucht ein plötzlich völlig unbekannter Trainer auf. Mario Frick vom FC Luzern wird mit dem deutschen Zweitligisten in Verbindung gebracht.

Mit seiner Mannschaft kämpft er aktuell nach einer starken Saison um die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb. Drei Spiele sind es noch, dann wird sich zeigen, ob und wo Luzern international spielen wird. Darauf liegt auch Fricks Fokus.

„Will bis Saisonende nichts hören“

Als der Trainer nämlich auf die Gerüchte um seine Person und zu einem möglichen Wechsel zum FC Schalke 04 angesprochen wird, reagiert er deutlich. „Ich habe meinem Berater gesagt, ich will bis Saisonende nichts hören. Ich fokussiere mich nur auf die Schlussphase in der Meisterschaft und dann schauen wir mal“, so Frick gegenüber „blue Sport“.

Der 50-Jährige betonte, wie zufrieden er bei seinem aktuellen Team ist. Dabei vermeidet er allerdings ein klares Bekenntnis: „Ich fühle mich so glücklich und wohl hier in Luzern. Ja, wir werden sehen, wie es herauskommt.“

In wenigen Wochen ist die Saison dann zu Ende und der FC Schalke wird vermutlich seinen neuen Trainer vorstellen. Ob es Mario Frick sein wird?