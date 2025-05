Ex-S04-Star im Tal der Tränen – sein Traum zerplatzt vor seinen Augen

Es ist eine Saison zum Vergessen – für ihn und für seinen Klub. Nach den Wechselgerüchten im letzten Sommer wollte Ex-S04-Star Malick Thiaw in dieser Saison bei der AC Mailand noch einmal richtig angreifen. Doch daraus ist nichts geworden.

Denn am Mittwoch (14. Mai) endete auch der dritte Wettbewerb der laufenden Spielzeit mit einem bitteren Schlag. Mailand verlor das Pokalfinale in Rom gegen den FC Bologna. Aus der Traum von Ex-S04-Profi Thiaw und seinen Teamkollegen.

Ex-S04-Star Thiaw erlebt Final-Fiasko

In der Champions League scheiterte man völlig überraschend schon im Achtelfinale gegen Feyenoord Rotterdam, in der Liga hinkt man den eigenen Ansprüchen auf Platz acht weit hinterher und auch die letzte Hoffnung, die Coppa Italia, endete jetzt bitter.

Thiaw, der im Finale 90 Minuten auf der Bank saß, musste von draußen zu sehen, wie seine Kollegen das Endspiel gegen Bologna, die in der Serie A derzeit einen Platz vor den Rossoneri stehen, verloren. Der Schweizer Dan Ndoye traf in der 53. Minute mitten ins Herz aller AC-Fans.

Doch nicht nur der Traum vom Titel ist damit geplatzt, sondern auch die sichere Qualifikation für den Europapokal in der kommenden Saison. Bleibt Mailand in der Liga nur Achter, würde der Top-Klub aus Italien nächstes Jahr nicht international spielen. Für die Rosseneri wäre das ein herber Schlag. Allerdings ist Platz vier – also gar die Champions-League-Qualifikation – nur vier Punkte weg. Auf Platz sechs sind es nur drei Punkte Rückstand.

Macht Thiaw im Sommer den Abflug?

Mit einem Sieg im Coppa-Italia-Finale hätte sich Thiaw auch mit einem Titel von den Rossoneri verabschieden können – denn alle Zeichen stehen bei dem Ex-Schalker auf Abschied. In Mailand war er über weite Teile der Saison nur Reservist, dazu sollen laut „Sky“ schon mehrere Top-Klubs ihr Interesse für Thiaw hinterlegt haben. Nach drei Jahren in der Modestadt könnte er also weiterziehen.

Weitere News:

S04 wird die Entwicklungen um den Aufstiegshelden von 2022 genau beobachten: Bei dem Verkauf hatte sich Königsblau eine Verkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent sichern können. Wechselt Thiaw also in den kommenden Wochen, gibt es für Königsblau einen satten Geldregen.