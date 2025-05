Schalke 04 atmet nach Rettung durch – doch jetzt droht die brutale Demütigung

In Düsseldorf (0:2) hagelte es die nächste bittere Pleite für Schalke 04. Auch unter Interimscoach Jakob Fimpel hat sich Mannschaft abermals blamiert. Dank des 3:0-Sieges der SV Elversberg gegen Eintracht Braunschweig hat S04 den Klassenerhalt trotzdem so gut wie sicher. Schalke hat die deutlich bessere Tordifferenz, wird so die Klasse halten.

Der Abstieg ist also vom Tisch und doch könnte sich Schalke 04 am letzten Spieltag noch einmal mächtig blamieren: Denn die SV Elversberg könnte den Knappen-Bossen im eigenen Wohnzimmer zeigen, dass man auch mit ganz wenigen Mitteln eine Top-Mannschaft zusammenstellen und erfolgreich sein kann!

Schalke 04: Klassenerhalt fix, doch jetzt könnte es höchst bitter werden

Von einem möglichen Aufstieg war in diesem Jahr beim S04 keine Rede und doch wollte Königsblau oben mitspielen, sich einen einstelligen Tabellenplatz erarbeiten. Dies ist bekanntlich missglückt und der kriselnde Revierklub erlebte eine weitere Horrorsaison. Beim kommenden Gegner des S04 sieht das ganz anders aus.

Nach nur zwei Jahren in Liga zwei winkt der SV Elversberg der sensationelle Aufstieg ins deutsche Fußball-Oberhaus! Die Saarländer haben ihre unglaubliche Entwicklung auch in dieser Saison fortgesetzt und spielen nun um den Aufstieg mit. Elversberg ist da, wo Schalke gerne wäre. Elversberg ist sportlich das, was Schalke gerne wäre.

Sollte die SVE auf Schalke siegen und der 1. FC Kaiserslautern parallel wenige Kilometer südlich in Köln gewinnen, würde die Mannschaft von Horst Steffen direkt aufsteigen – am letzte Spieltag, auf Schalke und völlig verdient. Denn was Elversberg in dieser Saison gespielt hat, gehörte zur absoluten Spitze der zweiten Liga. Von der Kaderplanung, von der Spielweise und von der Herangehensweise können sich die Knappen-Bosse ein paar Scheiben abschneiden.

Feiert die SVE auf Schalke?

Es wäre ein weiterer herber Schlag ins Gesicht, dass Elversberg ausgerechnet auf Schalke das schafft, wovon der gesamte Revierklub seit dem Abstieg 2023 träumt. Sportlich ist man davon jedoch weit entfernt. Und Elversberg zeigt eindrucksvoll, dass es auch anders geht – mit Ruhe, Kontinuität, Vertrauen, Zusammenhalt und dem nötigen Glück, das sich die Saarländer in dieser Spielzeit hart erarbeitet haben.

Weitere News:

Auf Schalke findet man stattdessen einmal mehr einen Scherbenhaufen vor. Eine bittere Saison endet nicht mit dem Worst-Case-Szenario und dem Abstieg. Und doch könnte Schalke am letzten Spieltag noch einmal vorgeführt werden – auf dem Platz und darüber hinaus.