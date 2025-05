Düsseldorf – Schalke: Bittere Nachricht kurz vor Anpfiff! Fimpel reagiert sofort

Ein Punkt fehlt Königsblau noch für die Planungssicherheit, dann ist der Klassenerhalt auch rechnerisch eingetütet. Bestenfalls soll der natürlich schon bei Düsseldorf – Schalke geholt werden. Doch kurz vor Anpfiff folgte ein kleiner Rückschlag.

Paul Seguin ist beim S04 derzeit zwar viel kritisiert, aber dennoch unangefochtene Stammkraft und zuletzt sogar Kapitän. Bei Düsseldorf – Schalke muss er jedoch vorerst passen. Eine kurzfristige Verletzung zwingt Interimstrainer Jakob Fimpel zum Umbau. Seguin dagegen sitzt auf der Bank.

Düsseldorf – Schalke: Fimpel muss umbauen

Dass er ohne Jannik Backmann und Tomas Kalas planen muss, war Fimpel bereits beim Abschlusstraining klar. Die beiden S04-Stars reisten auch gar nicht mit in die Landeshauptstadt. Kurz vor Anpfiff folgte aber eine weitere schlechte Nachricht. Kurzfristig muss auch Paul Seguin passen. Wadenprobleme zwingen ihn auf die Bank. Ein Einsatz ist nicht ausgeschlossen, dürfte aber nur im Notfall eine Alternative sein.

Gerade mit Blick auf den Bachmann-Ausfall eine bittere Nachricht. Die sowieso schon schwache Kreativabteilung des FC Schalke 04 ist am Samstagnachmittag damit um gleich zwei Akteure ärmer. Jakob Fimpel reagierte sofort auf die Seguin-Nachricht, ersetzte ihn in der Startelf durch Youngster Max Grüger. Der hatte im Mittelfeldzentrum zuletzt immer das Nachsehen, kommt seit Monaten nur noch als Einwechselspieler zum Einsatz – wenn überhaupt. Nun darf er bei Düsseldorf – Schalke beweisen, dass er in die Startformation gehört.