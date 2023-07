Alexander Nübel: Irre Wende um Ex-S04-Star – plötzlich scheint alles wieder möglich

Alexander Nübel und der FC Bayern München – dieses Projekt schien eigentlich schon endgültig als gescheitert eingestuft. Alles lief darauf hinaus, dass der Ex-S04-Keeper nach seiner Rückkehr aus Monaco seine Zelte in München endgültig abbricht und den Klub verlässt.

Jetzt hat der FC Bayern München Alexander Nübel erneut verliehen. Ein Detail lässt dabei aufhorchen – die Türe für den ehemaligen Schalke-Torwart scheint beim Rekordmeister noch nicht ganz geschlossen zu sein.

Alexander Nübel: Hat er wieder Chancen bei den Bayern?

„Alexander Nübel hat in den zwei Spielzeiten bei AS Monaco wertvolle Spielpraxis gesammelt. Aufgrund dieser guten Erfahrungen haben wir uns zu einem weiteren Jahr auf Leihbasis entschlossen“, erklärte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen: „Der VfB Stuttgart bietet Alex die Chance, sich durch regelmäßige Einsätze weiterzuentwickeln.“ So weit, so gut.

Dass Nübel sich beim FC Bayern München nicht hinter Manuel Neuer anstellen wird, stellte der 26-Jährige bereits vor Monaten klar. Erst sah es nach einem Verkauf aus, jetzt wurde es eine Leihe – und zur Überraschung vieler „ohne Kaufoption“. Das bedeutet: Nübel kehrt 2024 vorerst nach München zurück.

Nach Informationen von „Sport1“ soll der FC Bayern München sogar ein Last-Minute-Angebot vom Crystal Palace ausgeschlagen haben und die Engländer wollten Nübel sogar kaufen. Finanziell wäre es das lukrativere Angebot gewesen, doch die Münchner lehnten ab – weil sie Nübel noch nicht abgeschrieben haben?

Neuer-Zukunft ungewiss

Bayerns Stammkeeper Manuel Neuer ist 37 Jahre alt, besitzt einen Vertrag bis 2024 und ist nach seinem Unterschenkelbruch noch nicht wieder fit. Ob Neuer überhaupt noch einmal zur alten Stärke zurückfindet, ist unklar. Wer dann seine Nachfolge antritt, ist ebenfalls noch offen.

Nübel könnte sich jetzt sogar wieder Chancen ausrechnen. Sein Vertrag ist noch bis 2025 gültig. Laut „Sport1“ sei Trainer Tuchel sogar recht angetan gewesen von ihm. Die Torwart-Frage beim FC Bayern München bleibt spannend – und Nübel ist wohl weiterhin im Rennen.