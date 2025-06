VfB Stuttgart nimmt Bayern-Juwel ins Visier – gelingt der Transfer-Coup?

Der VfB Stuttgart plant seinen Kader verstärkt mit Blick auf die kommende Saison und die Dreifachbelastung durch Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League. IN der abgelaufenen Saison hat man an der ein oder andere Stelle gemerkt, dass einige VfB-Stars auf dem Zahnfleisch gegangen sind.

Daher möchten die Schwaben ihren Kader für die kommende Saison besser und vor allem breiter aufstellen. Die ersten Transfers befinden sich bereits in der Pipe-Line. So soll der VfB Stuttgart auch ein Auge auf einen Bayern-Profi geworfen haben.

VfB Stuttgart an Paul Wanner interessiert

Wie die „Sport Bild“ berichtet, hat der Pokalsieger dabei Interesse an Paul Wanner vom FC Bayern München. Bereits im Sommer 2024 soll Stuttgart ein Thema für den 18-jährigen Offensivspieler gewesen sein. Stattdessen wechselte Wanner jedoch auf Leihbasis zum 1. FC Heidenheim. Dort spielte er in der Conference League, erzielte sechs Tore und steuerte vier Assists bei, ehe er mit dem Klub erst in der Relegation gegen Elversberg die Klasse hielt.

Im Sommer 2025 kehrt Wanner zunächst zum FC Bayern zurück. Seine Rolle beim Rekordmeister bleibt jedoch unklar. Laut Berichten steht fest, dass er nicht mit zur Klub-WM reisen wird. Für die Saison 2025/26 gilt ein Stammplatz in der Bayern-Mannschaft weiterhin als äußerst unwahrscheinlich.

Max Eberl und die Verantwortlichen des Rekordmeisters sollen daher bereits konkrete Pläne für Wanners Entwicklung geschmiedet haben. „Eine weitere Leihe ist geplant – und zwar zu einem Verein, der wie Heidenheim in der aktuellen Saison international spielt“, heißt es im Bericht.

Europa League statt Klub WM für Wanner?

Durch den Pokalsieg des VfB Stuttgart und die damit verbundene Teilnahme an der Europa League scheint ein Wechsel zu den Schwaben naheliegend. Trainer Sebastian Hoeneß hat Erfahrung im Entwickeln junger Talente, was den VfB für Wanner attraktiv machen könnte. Allerdings zeigt sich, dass Leihen von Bayern-Talenten nicht immer erfolgreich verlaufen. Frans Krätzig, ebenfalls vom FC Bayern an Stuttgart verliehen, kehrte nach einer alles andere als zufriedenstellenden Hinrunde in der letzten Saison zurück und ging dann weiter nach Heidenheim.

Bereits im März berichtete die „Sport Bild“ von Leih-Plänen des FC Bayern mit Paul Wanner. Der Vertrag des Talents, der noch bis 2027 läuft, könnte zunächst bis 2029 verlängert werden. Danach steht eine erneute Leihe im Raum. Ob Wanner seine erneute Chance bei Stuttgart oder einem anderen Verein bekommt, bleibt offen. Klar ist jedoch, dass die Klub-WM für ihn 2025 keine Rolle spielt. Der Fokus des FC Bayern liegt auf einer gezielten Entwicklung seiner vielversprechendsten Nachwuchsspieler – und das unter realistischen Einsatzmöglichkeiten auf hohem Niveau.

