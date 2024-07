Niederlande – Türkei im Live-Ticker: Drama pur! Irre Entscheidung vor Spiel gefallen

Eigentlich sollte bei dieser Europameisterschaft das Sportliche im Mittelpunkt stehen, doch wie so häufig wird es auch im Fußball politisch. Schon mehrere Tage vor dem Spiel Niederlande – Türkei sorgte der Wolfsgruß des türkischen Spielers Merih Demiral für Empörung.

Von der UEFA wurde der Verteidiger gesperrt, wird am Samstag (6. Juli, 21 Uhr) beim Viertelfinale Niederlande – Türkei nicht dabei sein. Eine bittere Schwächung für die türkische Nationalmannschaft. Können die Türken dennoch für eine Überraschung sorgen und sich für das Halbfinale qualifizieren?

Niederlande – Türkei im Live-Ticker

Mega-Stimmung, über 70.000 Fans und Drama! Alles ist angerichtet für ein hochemotionales Spiel zwischen der Niederlande und der Türkei.

Wer setzt sich am Ende durch? Wer darf weiter vom EM-Titel träumen? In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

Niederlande – Türkei 0:0 (-:-)

Tore:

1. Min: Anpfiff! Wer zieht ins Halbfinale ein?

20.55 Uhr: Beide Teams sind bereit. Gleich gibt es die Nationalhymnen und dann geht’s los.

20.40 Uhr: Erst im Elfmeterschießen ist eine Entscheidung gefallen! England setzt sich gegen die Schweiz dramatisch durch und steht im Halbfinale. Der Gegner wird dann die Niederlande oder die Türkei sein.

20.06 Uhr: Die beiden Aufstellungen sind mittlerweile da. So startet die Niederlande: Verbruggen – Dumfries, de Vrij, Van Dijk, Ake – Schouten, Simons, Reijnders – Bergwijn, Depay und Gakpo. Bei den Türken gibt es auch einige Änderungen: Günok – Müldür, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Özcan, Ayhan, Yilmaz, Calhanoglu, Yildiz – Güler.

19.49 Uhr: Übrigens: Der Sieger dieser Partie trifft entweder auf England oder Schweiz. Dieses Spiel, das um 18 Uhr losging, geht aktuell in die Verlängerung. Nach 90 Minuten steht es aktuell 1:1. Hier geht es zum Live-Ticker.

19.04 Uhr: Die beiden Berliner Fanzonen am Brandenburger Tor und vor dem Reichstag wurden am frühen Nachmittag „aufgrund aufziehender Unwetter und Sturmböen“ temporär geschlossen und geräumt, wie die Verantwortlichen mitteilten. Diejenigen, die sich bereits auf der Fanmeile befanden, wurden angehalten, sich in Richtung Hauptbahnhof in sichere Bereiche zu begeben und „keinesfalls in den Tiergarten zu gehen“. Je nach Entwicklung der Wetterlage könne man die Fanzonen zum Spiel Niederlande – Türkei um 21 Uhr in Berlin wieder öffnen.

18.21 Uhr: Obwohl das Sportliche im Vordergrund stehen sollte, gibt es die Sorge vor einem weiteren Eklat. Türkische Ultras haben Fans dazu aufgefordert, bei der Nationalhymne den Wolfsgruß zu zeigen.

17.16 Uhr: Als wäre der Skandal um Demiral nicht schon heftig genug, sorgten die türkischen Fans beim Fanmarsch in Berlin für die nächste beschämende Aktion. Die Polizei musste sogar eingreifen. Alle Infos dazu gibt es hier.

16.30 Uhr: Große Aufregung gibt es schon seit Tagen. Bei der Türkei wird Merih Demiral aufgrund einer UEFA-Sperre fehlen. Der türkische Star machte beim 2:1-Sieg im Achtelfinale gegen Österreich die rechtsextreme Wolfsgruß-Geste und wurde von der UEFA deshalb bestraft. Bei den Türkei-Fans herrschte deshalb Empörung (hier mehr dazu).

Samstag, 6. Juli, 16 Uhr: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie Niederlande – Türkei. Wer zieht ins Halbfinale ein?