Arda Güler: Wunderkind sorgt für Wirbel – „Wird sogar besser als Messi“

Er ist gerade einmal 19 Jahre alt und ist der große Hoffnungsträger einer ganzen Nation: Supertalent Arda Güler sorgt schon in so jungen Jahren für mächtig Aufsehen – und das auch bei der Europameisterschaft.

Arda Güler zeigte bei der Gruppenphase, was in ihm steckt. Das Türkei-Juwel hat eine rosige Zukunft vor sich. Schon bei Real Madrid hatte er in seiner ersten Saison viele Erfolge gefeiert. Kann er zu einem ganz großen Fußballer werden? Die türkischen Fans sind sich da sicher.

Arda Güler: Wunderkind sorgt für Wirbel

Lamine Yamal, Florian Wirtz, Jamal Musiala oder Jude Bellingham sind die großen Talente, die bei dieser Europameisterschaft die Schlagzeilen bestimmen. Doch da ist auch noch Arda Güler.

Noch ohne Trikot für die EM? Hier gibt’s die Highlights im Preisvergleich!

Der türkische Offensivspieler erzielte direkt im ersten Gruppenspiel gegen Georgien (3:1) ein absolutes Traumtor. Aber auch ohne Scorerpunkte zeigt der 19-Jährige, warum er als Wunderkind bezeichnet wird. Der dribbelstarke Youngster ist die größte Hoffnung des türkischen Fußballs – und das schon vor seinem Wechsel zu Real Madrid. Bereits bei Fenerbahce war Arda Güler heiß begehrt, entschied sich dann für den spanischen Rekordmeister.

Mehr News für dich:

Es war ein Wechsel, der sich voll auszahlte. Trotz einiger Rückschläge kommt Arda Güler auf sechs Tore in zehn Pflichtspielen. Dazu gewann er die spanische Meisterschaft, den spanischen Supercup und die Champions League. Und auch bei der EM glänzt das Talent.

Besser als Messi?

Da ist es kein Wunder, dass Arda Güler schon jetzt mit Lionel Messi verglichen wird. Wir haben uns mal bei den türkischen Fans bei der Europameisterschaft umgehört. Wird er eines Tages das Niveau von Messi und Cristiano Ronaldo erreichen? Oder ist er sogar schon auf einem Niveau mit den beiden Superstars?

Das sagen die Türkei-Fans:

„Er hat das Potenzial dazu.“

„Ich sage zu hundertprozentig, er wird sogar besser als Messi sein. Es sei denn, er verletzt sich, dann wird es sehr schwer.“

„Ich glaube, um dieses Niveau zu erreichen, braucht es sehr viel. Bis Messi und Ronaldo braucht man auf jeden Fall sehr viel. Aber Arda kann auch sehr viel erreichen. Ich hoffe, dass der erste Schritt dazu die EM ist.“

„Wir hoffen, dass er es schafft.“

Ganz schön deutlich. Ob er den Erwartungen auch gerecht werden kann? Gegen die Österreich (2:1) zeigte er schon eine starke Leistung. Geht das gegen die Niederlande im Viertelfinale so weiter?