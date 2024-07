Türkei-Ultras planen Eklat bei EM-Spiel – „Machtdemonstration im deutschen TV“

Wenn der Sport nicht mehr im Mittelpunkt steht: Rund um das EM-Viertelfinale der Türkei gegen Niederlande wird es immer politischer und hitziger! Der Eklat um die Wolfsgruß-Handgeste von Nationalspieler Merih Demiral überschattet den Erfolg seines Teams bei der EM 2024.

+++ Mehr zum Thema: Wolfsgruß: Nancy Faeser fordert jetzt Uefa-Strafe – absurder wird es nicht mehr +++

Vor und im Stadion in Berlin könnte es am Samstagabend (6. Juli) unschöne Szene geben. Ein Aufruf der Fangruppe „Turkish Ultras deutet nun an, was passieren könnte. Es braut sich was zusammen!

EM 2024: Jetzt reden alle vor dem Viertelfinale der Türkei nur noch darüber

Am Donnerstag sorgte die Meldung für Wirbel, dass Türkeis Präsident Recep Tayyip Erdoğan zum Spiel anreisen wird. Er dürfte nicht zur Aussöhnung und zur Entspannung erscheinen, denn zwischen Ankara und Berlin gibt es einen offenen diplomatischen Streit um den Wolfsgruß-Eklat. Beide Seiten bestellten jeweils die Botschafter ein.

+++ Interessant: Grüne wirft Türkeistämmigen „Doppelmoral“ vor – „Sonst immer ein Aufschrei“

Ins Bild passt nun, dass die „Turkish Ultras“ alle türkischen Fans dazu aufruft, während der Nationalhymne den Wolfsgruß auf der Tribüne zu zeigen, obwohl dieser der rechtsextremen Gruppierung Graue Wölfe zugeordnet wird.

Der bekannte Erdogan-Kritiker Eren Güvercin kommentiert den Aufruf vor dem Türkei-Spiel:

„Erdogan und türkische Rechtsextremisten haben den Fußball immer instrumentalisiert. Jetzt werden wir in Berlin diese Machtdemonstration live im deutschen Fernsehen erleben.“ Eren Güvercin bei X

„Die werden das Ding komplett ausschlachten“

Eine ähnliche Befürchtung hat der Pädagoge und Autor Burak Yilmaz. Gegenüber dem WDR sagt er:

„Dadurch, dass dieser Nationalspieler den Wolfsgruß gemacht hat, können türkische Rechtsextreme sagen: Schau mal, wir haben halt nicht nur Fans in der Bevölkerung, sondern sogar in der Nationalmannschaft. Sie können diesen Nationalspieler als Werbefigur für ihre Ideologie benutzen. Und die werden jetzt wirklich versuchen, das Ding komplett auszuschlachten.“ Burak Yilmaz im WDR

Mehr Themen für dich:

Unklar ist, ob Demiral überhaupt wieder für die Türkei bei dieser EM auf dem Platz stehen darf. Die UEFA hat ihn für zwei Spiele gesperrt. Er könnte also frühestens wieder im Finale auflaufen.