Niederlande – Türkei: Eklat bei türkischem Fanmarsch! Polizei muss eingreifen

Es ist aktuell DAS Thema bei dieser Europameisterschaft und wird wohl weiterhin für Aufregung sorgen. Vor dem Spiel Niederlande – Türkei wurde der türkische Star Merih Demiral von der UEFA für zwei Spiele gesperrt, weil er den Wolfsgruß gezeigt hatte (hier mehr dazu). Bei den türkischen Fans sorgte diese Entscheidung für Empörung.

Bevor in Berlin das Viertelfinale Niederlande – Türkei angepfiffen wird, sorgten die türkischen Fans beim Fanmarsch nun für einen Eklat. Die Polizei musste eingreifen und den Fanmarsch stoppen.

Niederlande – Türkei: Eklat bei Fanmarsch

Es wird ein Duell, bei dem die Emotionen hochkochen werden: Niederlande gegen Türkei. Schließlich haben beide sehr euphorische und emotionale Fans. Allerdings gibt es vor dem Spiel Aufregung.

Der Grund: der Wolfsgruß von Türkei-Star Merih Demiral. Der Verteidiger sorgte beim 2:1-Sieg gegen Österreich für einen Skandal, als er den rechtsextremen Gruß gezeigt hatte.

Dafür wurde er von der UEFA gesperrt. Demiral darf im Viertelfinale und bei einem möglichen Halbfinal-Einzug nicht spielen. Eine Entscheidung, die die türkischen Fans fassungslos machte. Daher sorgten sie vor dem Spiel in der deutschen Hauptstadt ebenfalls für einen Eklat.

Wie die Polizei auf X (ehemals Twitter) mitteilt, wurde während des türkischen Fanmarsches „massiv der Wolfsgruß gezeigt“. Die Einsatzkräfte haben die Fans angehalten und aufgefordert, das Zeigen des Zeichens zu unterlassen. Der Marsch sei keine Plattform für politische Botschaften.

Wolfsgruß sorgt weiter für Wirbel

Was genau ist der Wolfsgruß, den viele Türkei-Fans zeigen? Die Geste drückt in der Regel die Zugehörigkeit oder das Sympathisieren mit der türkischen rechtsextremen Ülkücü-Bewegung und ihrer Ideologie aus. In Deutschland wird sie vom Verfassungsschutz beobachtet.

Die türkischen Anhänger wollen vor dem Niederlande-Spiel für einen weiteren Eklat sorgen. Die „Turkish Ultras“ rufen nämlich alle türkischen Fans dazu auf, während der Nationalhymne den Wolfsgruß auf der Tribüne zu zeigen.

Für Empörung sorgte nun auch der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil. Bei Instagram postete er ein Bild des umstrittenen Wolfsgruß-Jubels von Demiral. Das Bild war einige Stunden vor dem EM-Viertelfinale des Teams gegen die Niederlande in seiner Instagram-Story zu sehen. Versehen war es mit einer Anfeuerung für die Türkei.