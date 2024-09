Niederlande – Deutschland: Bei diesen Szenen läuft es den Fans kalt den Rücken hinunter

An den 5:0-Erfolg gegen Ungarn hat die deutsche Nationalmannschaft nicht ganz anknüpfen können. Gegen die Niederlande offenbarte Deutschland wieder ein paar mehr Schwächen – vor allem in der Defensive.

Der ein oder andere Fan dürfte sich bei einigen Szenen an die schwierigen Zeiten vor der Europameisterschaft zurückerinnert haben. Die deutsche Abwehr war phasenweise anfällig. Doch eine Sache war anders als vor der EM.

Niederlande – Deutschland: Abwehr mit großen Fehlern

Gerade in der Defensive hatte die deutsche Nationalmannschaft in den Monaten und Jahren vor der Europameisterschaft große Probleme. Wir erinnern uns an die bitteren Niederlagen gegen Österreich (0:2) oder die Türkei (2:3) im November 2023. Die Abwehr war dort instabil, leistete sich immer wieder haarsträubende Fehler. Und eins passte überhaupt nicht: die Konterabsicherung. Gegen die Niederlande fiel man nun wieder phasenweise zurück in alte Zeiten.

Aus einem langen Abschlag entstand schon in der 2. Minute der erste Gegentreffer. Über Brian Brobbey und Ryan Gravenberch landete der Ball beim durchgestarteten Tijjani Reijnders. Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck standen dabei nicht nur zu weit auseinander, sondern auch zu hoch. Der Niederländer enteilte und hatte leichtes Spiel. Quasi ohne Gegenwehr schob er den Ball an Marc-Andre ter Stegen vorbei ins Tor.

Und es sollte nicht die einzige Szene bleiben, in der die deutsche Abwehr überhaupt nicht gut aussah. In der 20. Minute konterten die Niederländer erneut. Ein langer Ball von Gravenberch auf Xavi Simmons hebelte nach einer deutschen Ecke die gesamte Abwehr aus. Letztlich bewahrte ter Stegen die DFB-Elf vor dem zweiten Gegentreffer.

Kurz nach dem Wiederanpfiff fing sich Deutschland dann doch den zweiten Gegentreffer – und der war bezeichnend. Jamal Musiala vertändelte am eigenen Sechszehner den Ball. Xavi schaltete am schnellsten und steckte auf Brobbey durch. Der Angreifer setzte sich ohne große Probleme gegen Schlotterbeck durch und konnte auf Denzel Dumfries weiterleiten. Der Außenverteidiger schob den Ball zum Ausgleich ins leere Tor.

Deutschland deutlich stabiler unterwegs

Allerdings muss man klar sagen: Deutschland hat trotz der phasenweisen Probleme in der Defensive deutlich stabiler präsentiert als vor der EM. Von dem frühen Gegentor ließ sich die DFB-Elf überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, drehte sogar vor der Pause noch die Partie.

Insgesamt lieferte die Truppe von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein ordentliches Spiel ab und kann mit einem Punkt gegen einen starken Gegner durchaus zufrieden sein.