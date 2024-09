DFB: Deutliche Nagelsmann-Ansage – für SIE wird es jetzt richtig eng

Knapp ein Jahr nach seinem Amtsantritt als neuer Bundestrainer lässt sich festhalten, dass Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft nahezu komplett umgekrempelt hat und der große Umbruch des DFB mehr als gelungen ist.

Dabei hat er der Bundestrainer stets darauf geachtet, wie er sein Team zusammenstellt und wen er für den DFB nominiert. Einige gestandene Nationalspieler hat Nagelsmann gar nicht mehr berücksichtigt – das könnte auch in Zukunft so bleiben.

DFB: Nagelsmann mit klarem Statement

Es war einer der ersten Punkte, die Nagelsmann zu Beginn seiner DFB-Ära geändert hat: Im Gegensatz zu seinen Vorgängern ist der Bundestrainer bisher knallhart nach Leistung gegangen. Liefert ein Spieler bei seinem Klub nicht ab und befindet sich in einer Formkrise, wird er nicht nominiert.

Dazu achtet Nagelsmann enorm auf die Stimmung in der Mannschaft – das machte er vor dem Länderspiel gegen die Niederlande (Dienstag, 10. September, 20.45 Uhr) noch einmal deutlich. „Wir haben versucht Dinge zu verändern, was den Kader angeht, um andere Dynamiken entstehen zu lassen, ein anderes Miteinander entstehen zu lassen. Mir ist das Klima sehr wichtig, und da haben wir aktuell ein sehr gutes, auf dem Platz und außerhalb des Platzes“, so der Bundestrainer.

„Man merkt, dass die Jungs sich wohlfühlen, das Trainerteam sich mit der Mannschaft zusammen wohlfühlt. Man muss die richtigen Spieler auswählen“, legte Nagelsmann nach. Auch in Zukunft wird er große Teile des jetzigen Kaders beibehalten wollen – für andere Akteure wird es daher immer enger.

Bayern-Trio weiterhin ohne Nominierung?

In erster Linie dürfte das wohl drei Top-Stars vom FC Bayern betreffen. Leroy Sane, Serge Gnabry und Leon Goretzka waren in den vergangenen Monaten beim DFB zum großen Teil außen vor – nur Sane war bei der Heim-EM im Sommer dabei. Das liegt zum einen an Verletzungen, aber auch an der fehlenden Leistung.

Auch in Zukunft dürfte es für die drei Bayern-Stars schwer werden. Nagelsmann hat seinen festen Kern gefunden. Jetzt müssen sie wohl richtig liefern, um den Weg zurück in die Nationalmannschaft zu finden.