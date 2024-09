Niederlande – Deutschland: DFB verkündet bittere Nachricht – Nagelsmann muss reagieren

Nach dem überragenden 5:0-Erfolg gegen Ungarn geht es für Deutschland in der Nations League am Dienstagabend (10. September) gegen die Niederlande weiter. In Amsterdam trifft die DFB-Elf auf „Oranje“.

Wenige Stunden vor dem Spiel Niederlande – Deutschland musste der DFB nun die bittere Nachricht verkünden. Niclas Füllkrug wird das Match am Dienstagabend verpassen. Er ist bereits abgereist. Damit muss Bundestrainer Julian Nagelsmann umstellen.

Niederlande – Deutschland: Füllkrug fällt aus

Schon im Abschlusstraining am Montagabend deutete sich der Ausfall an, nun ist es offiziell. Niclas Füllkrug wird das Nations League-Match gegen die Niederlande verpassen. Der Stürmer fällt mit einer Reizung der Achillessehne aus. Der 31-Jährige verließ am Dienstagmittag das Quartier der Nationalmannschaft in Amsterdam und kehrte vorzeitig zu seinem Klub West Ham United nach London zurück. Wie lange er ausfällt, ist nicht bekannt.

Damit steht auch fest: Julian Nagelsmann muss seine Mannschaft im Vergleich zum 5:0 gegen Ungarn umbauen. Gegen die Ungarn hatte Füllkrug noch von Beginn an in der Spitze gespielt. Kai Havertz, der bei der EM noch den Mittelstürmer gegeben hatte, spielte hinter Füllkrug auf der Zehn.

Wer ersetzt Füllkrug?

Nun muss Nagelsmann entscheiden, wie er Füllkrug ersetzt: Gegen Ungarn kam nach 60 Minuten BVB-Star Maxi Beier für „Fülle“ in die Partie. Das ist allerdings nicht die einzige Alternative. Auch Stuttgarts Deniz Undav könnte Füllkrug eins zu eins ersetzen.

Denkbar wäre zudem, dass Havertz wieder in die Spitze rückt und Nagelsmann eine Alternative fürs zentral offensive Mittelfeld sucht. Sowohl Florian Wirtz als auch Jamal Musiala könnte ins Zentrum rücken. Auf der Außenbahn wäre Chris Führich dann beispielsweise eine Alternative.