Niederlande – Deutschland: DFB-Schock! Nagelsmann bangt um Leistungsträger

Nach der 5:0-Gala gegen Ungarn steht für die DFB-Elf am Dienstag (10. September, 20.45 Uhr) der zweite Spieltag der Nations League an. Julian Nagelsmann und sein Team bekommen es im Prestigeduell mit den Niederlanden zu tun.

Schon weit vor Anpfiff der Partie gibt es jedoch den ersten Dämpfer für das deutsche Team: DFB-Star Niclas Füllkrug musste das Training am Montag (09. September) angeschlagen abbrechen. Sein Einsatz gegen Oranje steht auf der Kippe.

Niederlande – Deutschland: Füllkrug bricht Training ab

Gegen Ungarn sorgte er noch mit seinem Führungstreffer zum 1:0 für Aufsehen, gegen die Niederlande droht ihm nun die Tribüne. Der Angreifer von West Ham United klagt über Wadenschmerzen. Er werde nach dem Abschlusstraining über die Aufstellung entscheiden, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der abschließenden Pressekonferenz.

Füllkrug ist der Torgarant der Nagelsmann-Elf. In 22 Länderspielen traf er bisher grandiose 14 Mal. Dazu legte er zwei weitere Treffer für seine Teamkollegen auf. Bei der EM agierte er vorrangig als Joker, in der „neuen DFB-Ära“ dürfte er unter Nagelsmann vorerst im Sturmzentrum gesetzt sein.

Denn Kai Havertz, der bei der Europameisterschaft noch ganz vorne spielte, ist nach dem Karriereende von Ilkay Gündogan auf die Position im zentralen offensiven Mittelfeld gerückt. Dadurch ist ein Stammplatz für den Ex-BVB-Angreifer frei geworden. Gegen die Niederlande könnte Havertz jedoch wieder in das Sturmzentrum rücken, wie Nagelsmann erklärte.

Wer rückt bei einem Füllkrug-Ausfall in die Startelf?

„Die Niederländer haben viel Körperlichkeit in der Abwehr, die Sturmspitze trifft dann meist auf Virgil van Dijk. Kai hat mit seinen Läufen in die Tiefen sicher Fähigkeiten, die van Dijk nicht so passen“, analysierte der DFB-Coach. Mit Deniz Undav und Maximilian Beier hätte Nagelsmann noch zwei weitere Alternativen für die Füllkrug-Position.

Sollte sich Nagelsmann für Havertz als Stoßstürmer entscheiden, könnte Aleksandar Pavlovic sein Startelf-Debüt im DFB-Dress feiern. „Es kann sein, dass Pavlo beginnt“, verriet der 37-Jährige. Die EM verpasste er aufgrund einer Mandelentzündung, gegen Ungarn gelang dem Bayern-Youngster bereits sein erstes Länderspieltor.