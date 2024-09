Niederlande – Deutschland: Schock-Szene! Spieler kämpft mit den Tränen

Die Nations-League-Partie zwischen Niederlande und Deutschland hatte in der ersten Halbzeit viel zu bieten, aber leider auch eine schwere Verletzung. Kurz vor der Pause musste ein Niederländer auf einer Trage abtransportiert werden.

City-Star Nathan Ake hat sich ohne Fremdeinwirkung beim Spiel zwischen der Niederlande und Deutschland verletzt. Auf den ersten Blick sah es so aus, als habe es ihn heftiger erwischt.

Niederlande – Deutschland: Ake muss verletzt runter

Das Nations-League-Spiel in Amsterdam begann rasant. Schon in der 2. Minute ließ Tijjani Reijnders die Niederländer jubeln, schoss die Gastgeber in Führung. Es dauerte bis zur 40. Minute, bis Deniz Undav den Ausgleich erzielte.

Nur wenige Augenblicke später ging es für Nathan Ake plötzlich nicht mehr weiter. Der Verteidiger wollte einen Ball aus der Luft annehmen, brach die Bewegung dann aber ab und fasste sich an den Oberschenkel.

Der Spieler von Manchester City konnte nicht mehr aufstehen, musste mehrere Minuten auf dem Platz behandelt werden. Die Schmerzen waren ihm ins Gesicht geschrieben, er kämpfte mit den Tränen. Schließlich kam sogar die Trage zum Einsatz. Aus eigener Kraft konnte Ake den Rasen nicht mehr verlassen. Unter dem aufmunternden Applaus der Zuschauer wurde er schließlich abtransportiert.

Bittere Nachricht für Manchester City

Für City-Trainer Pep Guardiola sind das gar keine guten Nachrichten. Es sah sehr nach einer schwerwiegenderen muskulären Verletzung aus. Damit droht ein längerer Ausfall von Ake, er könnte die Topspiele gegen Inter Mailand und Arsenal verpassen.

Kurz nach Akes Verletzung kam es für die Niederländer noch schlimmer: In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit traf Joshua Kimmich zum 2:1 und drehte damit die Partie komplett.