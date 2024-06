Nationalmannschaft privat: DAS sind die Frauen der DFB-Stars

Toni Kroos, Manuel Neuer und Thomas Müller gehören zu den Spielern der deutschen Nationalmannschaft der EM 2024. Im Stadion sind alle Augen auf die Leistung und den Erfolg der Nationalspieler gerichtet. Doch wie sieht es eigentlich privat bei den DFB-Stars aus? An die Seite der meisten Nationalspieler gehört eine Partnerin, die ihren Mann von der Tribüne aus unterstützt. Unerwartet, aber wahr: Viele Spielerfrauen der DFB-Stars meiden das Rampenlicht. Bei uns erfährst du, was es mit den Frauen der Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft auf sich hat.

Spielerfrauen sind auf das Geld ihrer Männer aus und können nichts, außer gut auszusehen. Mit diesem Vorurteil müssen sich die Partnerinnen der Spieler aus der deutschen Nationalmannschaft täglich rumschlagen. Häufig bleibt das Klischee der Spielerfrau eben ein Klischee – die Wahrheit sieht anders aus. Was hat es also wirklich mit den Spielerfrauen der DFB-Stars auf sich?

Anika Bissel ist die Frau von Manuel Neuer

Manuel Neuer und Anika Bissel heirateten Ende 2023. Foto: IMAGO/ActionPictures

Nationalspieler Manuel Neuer ist seit 2023 mit Anika Bissel verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn Luca kam im März 2024 zur Welt. Laut der „Bild“ hat ihr Liebesglück an einem Flughafen gestartet, als Anika den Torwart um ein Selfie bat und dieses auf Instagram veröffentlichte – daraufhin soll Neuer sie in den Sozialen Medien kontaktiert haben. Dass Anika Bissel selbst im Sport tätig ist, dürfte die beiden direkt verbunden haben. Manuel Neuers Frau spielt im Handball als Linksaußen für den Zweitligist ESV 1927 Regensburg. Ihr Bruder ist sogar in der Bundesliga zu sehen.

Während der Schwangerschaft legte Anika Bissel eine kurze Pause im Handball ein, kehrt zur Saison 2024 aber wieder zurück. Sieht sie dem Nationalspieler nicht gerade beim Fußball zu oder hat den Ball selbst in der Hand, arbeitet sie als Textilwirtin für den Dirndl-Hersteller Kinga Mathe.

Candice Brook ist die Partnerin von Leroy Sane

Candice Brook ist die Freundin von Leroy Sane. Foto: IMAGO/ActionPictures

Um die Vergangenheit von Leroy Sanes Partnerin Candice Brook kursieren viele Gerüchte. Fakt ist, dass die Spielerfrau des DFB-Stars schon vor der Partnerschaft mit dem Rampenlicht vertraut war. Die gebürtige US-Amerikanerin aus New York nahm an der MTV-Realityshow „Wild N Out“ teil, ist Sängerin und soll laut verschiedener Quellen Managerin des Rappers „11:11“ sein. Auch als Model und Influencerin war sie schon tätig, hat ihren Instagram Account inzwischen aber auf Eis gelegt.

Vor der Beziehung mit Sane soll Spielerfrau Candice Brook unter anderem mit French Montana und Chris Brown zusammen gewesen sein, bestätigt ist das aber nicht. Seit 2015 datet Candice Crook den Nationalspieler Leroy Sane. Inzwischen haben Sane und Brook zwei gemeinsame Kinder, außerdem brachte die Spielerfrau ein drittes Kind mit in die Beziehung. Zusammen lebt die Familie des Spielers der deutschen Nationalmannschaft in München.

Lisa Müller ist die Frau von Thomas Müller

Thomas Müller ist über 15 Jahre mit seiner Frau Lisa zusammen. Foto: IMAGO/kolbert-press

Seit mehr als 15 Jahren ist Nationalspieler Thomas Müller mit seiner Partnerin Lisa zusammen. Im Jahr 2009 wurden Thomas und Lisa Müller Mann und Frau. Spielerfrau Lisa Müller ist erfolgreiche Dressurreiterin, nimmt an Turnieren teil und leitet mit Thomas Müller das Gestüt Wettlkam. 2019 wurde Lisa Müller mit ihrem Wallach „Stand-by me“ in den Deutschen Perspektivkader, früher B-Kader, aufgenommen.

Lina Kimmich ist die Frau von Joshua Kimmich

Durch ihren Nebenjob lernte Lina ihren Ehemann Joshua Kimmich kennen. Foto: imago/kolbert-press

Das Kennenlernen von Nationalspieler Joshua Kimmich und Partnerin Lina war ein Glückstreffer. Als Kimmich Spieler der Bundesligisten bei RB Leipzig war, jobbte Lina Kimmich (ehemals Meyer) neben ihrem Jurastudium im Ticket- und Fan-Shop des Vereins. Als Kimmich nach München wechselte, blieb Lina vorerst in Leipzig, um ihr erstes Staatsexamen zu absolvieren und die beiden führten eine Fernbeziehung. Im Juni 2022 haben DFB-Star Joshua Kimmich und Spielerfrau Lina Meyer geheiratet. Gemeinsam mit seiner Partnerin hat der Nationalspieler vier Kinder.

+++ EM 2024: ARD, ZDF, RTL und MagentaTV – das sind die Moderatoren, Kommentatoren und Experten” +++

Sara Gündogan ist die Frau von Ilkay Gündogan

Ikay Gündogan und seine Frau Sara heirateten gleich dreimal. Foto: IMAGO/PA Images

Ilkay Gündogan und Sara Gündogan (ehemals Arfaoui) sind seit 2021 offiziell ein Paar. Ein Jahr später folgte die Hochzeit – sogar gleich dreimal. Im Mai 2022 heiratete Ilkay seine Partnerin in Kopenhagen, im Juni 2022 feierte das Ehepaar in Italien und im Juli 2022 gaben sich der Nationalspieler und seine Frau in der Türkei das Ja-Wort.

Sara Gündogan hat tunesische Wurzeln und ist in Nizza aufgewachsen. Die Spielerfrau des DFB-Stars spricht Italienisch, Französisch, Englisch und Arabisch. Deswegen ist Sara Gündogan regelmäßig in der italienischen Quizshow „L‘ Eredita“ auf Rai1 als Moderatorin zu sehen. Ilkay Gündogan und Sara Gündogan leben mit ihrem gemeinsamen Sohn in Barcelona, wo die Spielerfrau auch als Model arbeitet.

Sophia Weber ist die Frau von Kai Havertz

Sophia Weber ist mit Abstand die bekannteste der Spielerfrauen! Foto: IMAGO/ActionPictures

Kai Havertz ist mit Partnerin Sophia Weber zusammen. Unter den Spielerfrauen der deutschen Nationalmannschaft ist Sophia Weber mit 400.000 Followern auf Instagram mit Abstand am bekanntesten. Ob sich DFB-Star Havertz und die Spielerfrau seit 2018 oder 2020 kennen, ist umstritten. Spielerfrau Sophia Weber ist gebürtige Kölnerin mit kolumbianischen Wurzeln und arbeitet als Model. In der Kai-Havertz-Stiftung setzt sich die Partnerin des Nationalspielers für Tierschutz ein.

Für Havertz‘ Wechsel zum FC Chelsea ist seine Spielerfrau 2020 mit ihm nach England gegangen, um ihn von der Tribüne aus unterstützen zu können und hat dafür Familie und Freunde zurückgelassen. Die Verlobung zwischen Kai Havertz und Sophia Weber fand im Sommer 2023 statt.

Lisa Füllkrug ist die Frau von Niclas Füllkrug

Angeblich kennt Nationalspieler Niclas Füllkrug seine Partnerin schon fast sein ganzes Leben lang. Foto: IMAGO/Matthias Koch

Wie die meisten Spielerfrauen hält sich Lisa Füllkrug aus der Öffentlichkeit zurück. Was die Partnerin von Niclas Füllkrug beruflich macht, ist nicht bekannt. Niclas Füllkrug und Lisa Füllkrug kennen sich seit Grundschulzeiten, 2015 folgte der Antrag. Seit 2016 ist Nationalspieler Niclas Füllkrug mit seiner Partnerin Lisa verheiratet, 2019 folgte die gemeinsame Tochter. Auf der Tribüne ist Lisa Füllkrug regelmäßig zu sehen.

Daniela ter Stegen ist die Frau von Marc-Andre ter Stegen

Die Frau von Marc-Andre ter Stegen wird die deutsche Nationalmannschaft von der Tribüne aus unterstützen. Foto: IMAGO/Moritz Mueller

Marc-Andre ter Stegen und seine langjährige Partnerin heirateten im Mai 2017 in der Nähe von Barcelona, wo der Spieler der deutschen Nationalmannschaft und seine Frau leben. Mit dem Wechsel von ter Stegen nach FC Barcelona ging seine Partnerin Daniela mit ihm nach Spanien, um den Nationalspieler von der Tribüne aus unterstützen zu können.

Ihr Architekturstudium setzte Daniela ter Stegen in Barcelona fort, wo die Spielerfrau eine eigene Firma für Architektur und Innendesign hat. In den Jahren 2019 und 2024 kamen die zwei Söhne des Nationalspielers ter Stegen und der Spielerfrau zur Welt.

Jessica Kroos ist die Frau von Toni Kroos

Seit 2009 ist die Partnerin von Toni Kroos an seiner Seite. Foto: imago/ActionPictures

DFB-Star Toni Kroos ist seit 2009 mit Spielerfrau Jessica Kroos zusammen, 2015 wurde geheiratet. Jessica Kroos ist gelernte Tourismuskauffrau. Seit dem Wechsel von Toni Kroos nach Real Madrid lebt die Spielerfrau mit ihrem Mann und drei gemeinsamen Kindern in Madrid. Jessica Kroos arbeitet in Madrid in der Tourismusbranche als Reisekauffrau. In der Toni-Kroos-Stiftung engagiert sich die Spielerfrau für schwerkranke Kinder und übernimmt Aufgaben im Marketing, der Eventplanung, Projektmanagement und der Spenderbetreuung.

Alicia Andrich ist die Frau von Robert Andrich

Nationalspieler Robert Andrich lernte seine Frau unter besonderen Umständen kennen. Foto: IMAGO/Sven Simon

Robert Andrich ist seit Juni 2022 mit Spielerfrau Alicia Andrich verheiratet. Mit seiner Partnerin hat der Nationalspieler zwei Kinder. Die beiden verbindet eine besondere Kennenlern-Story. Laut „Bild“ lernten sich Robert und seine Spielerfrau Alicia Andrich in einem Club kennen, als der DFB-Star einen Streit anzettelte und rausflog. Auf Instagram hat die Spielerfrau sogar mehr Follower als Robert Andrich. Das scheint ihn aber nicht zu stören, solange der Nationalspieler seine Partnerin auf der Tribüne sieht.

Lea Prinz ist die Partnerin von Maximilian Mittelstädt

Seit Oktober 2023 ist Maximilian Mittelstädt mit seiner Partnerin zusammen. Foto: IMAGO/ActionPictures

Der frisch nominierte Nationalspieler Maximilian Mittelstädt ist seit 2023 mit Partnerin Lea Prinz zusammen. Die Spielerfrau Lea Prinz ist auf Instagram als Influencerin tätig, wo sie 66.000 Follower hat. Nach eigenen Angaben lernten sich der DFB-Nationalspieler und die Influencerin über die Plattform kennen. Lea Prinz ist als Partnerin des Spielers aus der deutschen Nationalmannschaft außerdem im Verwaltungsbereich und als Make-Up-Artistin tätig.

Lena Wurzenberger ist die Partnerin von Julian Nagelsmann

Auch DFB-Trainer Julian Nagelsmann wird von einer Partnerin unterstützt. Foto: IMAGO/Sven Simon

Der Trainer der deutschen Nationalmannschaft Julian Nagelsmann war bis 2022 mit seiner Jugendliebe verheiratet. Seit 2022 ist Julian Nagelsmann mit Lena Wurzenberger in einer Beziehung. Bis März 2023 war Spielerfrau Lena Wurzenberger als Sport- und Polizeireporterin für „Bild“ tätig. Seit dem arbeitet Nagelsmanns Partnerin in der Unternehmenskommunikation für BMW. Neben zwei Kindern aus Nagelsmanns letzter Ehe ist eine Labradorhündin Teil der Familie. Auf der Tribüne unterstützt Lena Wurzenberger den Trainer der deutschen Nationalmannschaft als Nagelsmanns Spielerfrau.