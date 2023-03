Mesut Özil hört auf – Ex-Klub mit emotionalen Abschiedsworten

Mit dieser Verkündung überrasche Mesut Özil die Fußballwelt! Der ehemalige deutsche Nationalspieler verkündete sein Karriereende.

Fans, ehemalige Mitspieler und auch die Ex-Klubs von Mesut Özil verabschiedeten sich von einem der größten Fußballer der Geschichte.

Mesut Özil beendet Karriere

Nach 17 Jahren im Profifußball hängt Mesut Özil die Fußballschuhe an den Nagel. „Nach reiflicher Überlegung verkünde ich hiermit mein sofortiges Karriereende als Profifußballer“, schreibt der Weltmeister von 2014 in den sozialen Netzwerken. „Ich hatte das Privileg, fast 17 Jahre lang professioneller Fußballspieler zu sein, und bin für diese Gelegenheit unglaublich dankbar. In den letzten Wochen und Monaten, in denen ich auch einige Verletzungen hatte, wurde es klarer und klarer, dass es Zeit ist, die große Bühne zu verlassen.“

Dabei bedankte er sich auch bei seinen sechs Klubs, für die er in seiner Karriere aufgelaufen ist: FC Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal, Fenerbahce und Basaksehir. Von diesen Klubs gab es auch prompt Abschiedsworte in den sozialen Medien.

So postete Schalke beispielsweise einige alte Fotos des Knappeschmieden-Spielers und schrieb dazu: „Geschmiedet. Alles Gute, Mesut.“ Deutlich emotionaler war da Real Madrid, bei dem der gebürtige Gelsenkirchener zu einem Weltklasse-Fußballer wurde.

Real Madrid mit emotionalen Abschiedsworten

„Nach der Ankündigung von Mesut Özil als Profispieler aus dem Fußball zurückzutreten, möchte Real Madrid seine Dankbarkeit, Bewunderung und Zuneigung für einen unserer großartigen Spieler zum Ausdruck bringen. Viel Glück, lieber Mesut, dir und deiner Familie“, schreibt der spanische Rekordmeister.

Für 18 Millionen Euro kaufte Real den Mittelfeldspieler 2010 von Werder Bremen, ehe er 2013 für 47 Millionen Euro zum FC Arsenal wechselte. Auch die Gunners verabschiedeten sich von ihm. Ein Highlight-Video aus seiner Zeit in London wurde in den sozialen Medien gepostet. „Danke für die Erinnerungen – alles Gute für deinen Ruhestand, Mesut“, schreibt Arsenal dazu.

Özil absolvierte 604 Pflichtspiele für die sechs Vereine. Für die deutsche Nationalmannschaft, wo er bereits 2018 seine Karriere beendete, war er in 93 Partien im Einsatz. Neben der WM 2014 gewann der Mittelfeldstar zahlreiche weitere Titel auf Klubebene.