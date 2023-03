Mesut Özil: Paukenschlag! Weltmeister beendet Karriere

Hammer um Ex-Nationalspieler Mesut Özil!

Der ehemalige Schalke- und Werder-Star gab in den sozialen Medien bekannt, dass er seine Karriere als Profifußballer beendet. Mesut Özil kann dabei auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken.

Mesut Özil beendet Karriere

FC Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, FC Arsenal, Fenerbahce und Basaksehir: Der sechste Profiklub ist der letzte in der Karriere von Mesut Özil. Nach 17 Jahren hängt der gebürtige Gelsenkirchener die Fußballschuhe an den Nagel.

Mit 34 Jahren hört der Weltmeister von 2014 auf. „Nach reiflicher Überlegung verkünde ich hiermit mein sofortiges Karriereende als Profifußballer“, schreibt Özil in den Sozialen Netzwerken.

„Ich hatte das Privileg, fast 17 Jahre lang professioneller Fußballspieler zu sein, und bin für diese Gelegenheit unglaublich dankbar. In den letzten Wochen und Monaten, in denen ich auch einige Verletzungen hatte, wurde es klarer und klarer, dass es Zeit ist, die große Bühne zu verlassen.“

Özil bedankt sich beim FC Schalke 04

„Es war eine unglaubliche Reise voller unvergesslicher Momente und Emotionen. Ich möchte mich bei meinen Vereinen bedanken – Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal FC, Fenerbahce, Basaksehir und den Trainern, die mich unterstützt haben, sowie bei meinen Mannschaftskameraden, die zu Freunden geworden sind“, so Mesut Özil weiter. Ein besonderer Dank schickt der Ex-Fußballer an seine Familie und seinen engsten Freunden. „Sie haben mich vom ersten Tag an auf meinen Weg begleitet und mir in guten wie in schlechten Zeiten so viel Liebe und Unterstützung gegeben.“

Zum Schluss wendet er sich auch an seine Fans, „die mir so viel Liebe entgegengebracht haben, egal unter welchen Umständen und egal für welchen Verein ich gespielt habe. Jetzt freue ich mich auf alles, was vor mir liegt, mit meiner wunderbaren Frau Amine und meinen beiden hübschen Töchtern Eda und Ela – aber Sie können sicher sein, dass Sie von Zeit zu Zeit auf meinen Social-Media-Kanälen von mir hören werden.“

Özil absolvierte 604 Pflichtspiele für die sechs Vereine. Für die deutsche Nationalmannschaft, wo er bereits 2018 seine Karriere beendete, war er in 93 Partien im Einsatz. Neben der WM 2014 gewann der Mittelfeldstar zahlreiche weitere Titel auf Klubebene.