Mesut Özil plötzlich nicht wiederzuerkennen – Fans ungläubig: „Du hast dich verändert“

In seiner aktiven Karriere war Mesut Özil ein Feingeist, ein Künstler am Ball. Sein Körper war eher schmächtig, doch rund ein Jahr nach seinem Karriereende sieht der Weltmeister von 2014 plötzlich ganz anders aus.

Mesut Özil hat eine krasse Verwandlung hingelegt. Der 35-Jährige ist jetzt ein richtiger Muskelprotz. Die Fans können es kaum glauben und rätseln. Seine ehemaligen Fußballkollegen sind mächtig beeindruckt.

Mesut Özil plötzlich Muskelprotz

Bei Instagram teilte Mesut Özil jetzt ein Video aus dem Fitnessstudio. Der 35-Jährige schiebt Gewichte wie ein Football-Spieler, schwingt schwere Seile und zeigt seine großen Muskeln. „Immer bereit bleiben, dann brauchst du dich nicht bereit machen“, schreibt er zu dem Beitrag.

Özil beendete im März 2023 seine Karriere. Seit dem muss er viel Zeit im Fitnessstudio verbracht haben, denn der 35-Jährige hat ordentlich Muskeln draufgepackt. Seine Schultern sind breiter, seine Arme dicker – Özil ist ein echter Mucki-Mann geworden.

Die Fans können es kaum glauben: „Du hast dich verändert“, schreibt jemand in den Kommentaren. Ein anderer Anhänger meint: „Bruder war so aufgeregt, dass ich ihn kaum erkannt habe.“ Und auch ehemalige Fußball-Profis kommentieren. Rio Ferdinand, Legende von Manchester United, kommentierte: „Sieht stark aus, Bruder“. Ex-Bayern-Star Ze Roberto schrieb: „Maschine“.

Vorbereitung auf Ü35-WM?

Die große Frage, die sich alle stellen: Wofür macht Mesut Özil das? Für sich selbst? Oder steht ein neues Projekt an? In den vergangenen Tagen gab es Gerüchte über ein Özil-Comeback. Im Sommer soll in England eine Ü35-Weltmeisterschaft stattfinden – und dabei ist Özil laut „Daily Mail“ für Deutschland dabei.

Dabei handelt es sich um kein offizielles Turnier der FIFA, sondern eine Veranstaltung der „Elite Players Group“. Kapitän des deutschen Teams soll Kevin Kuranyi sein. Neben Özil soll auch Sami Khedira dabei sein.