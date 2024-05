Ex-BVB-Star beendet seine Karriere – der Grund dafür ist herzergreifend

Es ist ein Karriereende wie aus dem Nichts! Ex-BVB-Star Sokratis Papastathopoulos hat die Nachricht an seine Fans über Instagram verkündet. Der Innenverteidiger, der fünf Jahre lang bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, hängt seine Fußballschuhe an den Nagel.

Der ehemalige BVB-Profi steht aktuell beim spanischen Verein Real Betis unter Vertrag und wird in rund einer Woche gegen Real Madrid sein letztes Spiel für den Klub absolvieren. Der Grund für sein Karriereende ist mehr als nur rührend.

Ex-BVB-Star beendet seine Karriere

An Sokratis werden die Fans von Borussia Dortmund sich gerne erinnern. Drei Titel gewann er mit dem BVB, als er von 2015 bis 2018 unter Vertrag stand. Nach fast 19 Jahren Profifußball und neun Vereinen ist ab Sommer aber Schluss für den Griechen. Sein letztes Fußballspiel wird er für Betis Sevilla absolvieren.

„Betis wurde für mich zu einer Familie, jeder nahm mich auf, als ob ich schon seit Jahren hier wäre. Ich habe die Stadt und die Mannschaft geliebt“, sagt Sokratis auf Instagram. Dennoch ist jetzt die Zeit gekommen, um seine Karriere zu beenden.

„Mein Leben weit weg von meiner Familie zwingt mich dazu, diese Reise zu beenden“, so der griechische Abwehrspieler und fügt hinzu: „Deshalb bin ich froh, dass meine Fußballkarriere bei Betis und in der spanischen Liga enden wird.“

Mehr Zeit für die Familie

Kein Fußball mehr, um dafür mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Eine Entscheidung, die ihm wohl kein Fußballfan übel nehmen würde. Der Ex-BVB-Star wechselte erst im Oktober des vergangenen Jahres zum andalusischen Traditionsverein, nachdem er zuvor einige Monate vereinslos war.

Der 35-Jährige hat für die restlichen zwei Partien ein großes Ziel mit Sevilla: die Qualifikation für Europa. Aktuell sieht es für die Andalusier und Sokratis auch gut aus. Die Frage ist nur, ob es in der kommenden Saison die Europa- oder die Conference League wird.

Das zeigt sich am letzten Spieltag, der für Sokratis ebenfalls zu einem Highlight wird. Am Samstag (25. Mai) geht es für Betis und den Griechen zu Real Madrid ins Estadio Santiago Bernabeu. Für die Königlichen wird es die Generalprobe vor dem Champions-League-Finale gegen Sokartis‘ Ex-Klub Borussia Dortmund am 1. Juni in London.