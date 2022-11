Mesut Özil vor Karriereende? Berater reagiert deutlich

Bei Fenerbahce Istanbul scheiterte Mesut Özil, bei Istanbul Basaksehir sollte alles besser werden. Bislang konnte der 34-Jährige sein Können dort aber noch nicht unter Beweis stellen, Özil fehlt seit Wochen verletzt.

Zuletzt wurde sogar spekuliert, dass Mesut Özil seine Karriere vorzeitig beendet. Sein Berater Erkut Sögüt räumt nun mit den Gerüchten auf.

Mesut Özil: Karriereende? Berater wird deutlich

Gerade einmal drei Kurzeinsätze absolvierte Mesut Özil für Istanbul Basaksehir, ehe er sich einer Operation unterziehen musste. Den Weltmeister von 2014 klagten schon seit längerer Zeit starke Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich. Eine Operation war nicht mehr zu vermeiden.

Anfang Oktober wurde Özil am Rücken operiert, seitdem arbeitet er an seinem Comeback. Mit einer Rückkehr auf dem Platz noch vor der WM ist allerdings nicht mehr zu rechnen. Frühestens im neuen Jahr wird Özil wieder für Basaksehir spielen können. Gerüchte um einen möglichen Rücktritt dementiert sein Berater Erkut Sögüt deutlich.

Gegenüber der spanischen Zeitung „AS“ erklärte er nun: „Mesut hat sich erfolgreich einer Operation unterzogen. Er wird wieder spielen, wenn er vollständig genesen ist. Es geht nicht darum, den Fußball zu verlassen.“ Ein Karriereende ist noch kein Thema.

Sögüt stellte klar: „Wenn es zu dieser Entscheidung kommt, wird er sie selbst erklären. Er wird nicht zulassen, dass jemand anderes es für ihn tut.“ Noch steckt also Feuer in Mesut Özil – auch wenn er schon seit Jahren nicht mehr auf dem Niveau spielt, wie er es in seinen besten Zeit tat.

Berater wollte Özil in die MLS lotsen

Im Januar 2021 verließ er den FC Arsenal und wechselte zu Fenerbahce Istanbul in die Türkei. Dort wurde er nach einem Zoff mit dem Trainer suspendiert und entschied sich schließlich für einen Wechsel zu Istanbul Basaksehir.

Berater Sögüt hätte Özil gerne in den USA gesehen. Sein Plan für seinen Klienten war ein Wechsel in die MLS, Özil selbst wollte aber unbedingt in die türkische Liga wechseln, so Sögüt in der „AS“.