Mesut Özil: Erlösende Nachricht für den Weltmeister – „Was ich liebe“

Vertragsauflösung, neuer Klub und eine hartnäckige Verletzung: Bei Mesut Özil war im vergangenen Jahr ganz schön was los. Deshalb will der ehemalige deutsche Nationalspieler in 2023 richtig loslegen.

Eine erfreuliche Nachricht gab es für Mesut Özil jetzt direkt zu Beginn des Jahres. Der Mittelfeld-Star von Basaksehir feierte nach monatelanger Pause sein Comeback.

Mesut Özil: Erlösende Nachricht für den Weltmeister

Es waren nur zehn Minuten, doch für Mesut Özil war es erleichternd, endlich wieder in der Süper Lig aufzulaufen. Beim 3:1-Sieg von Basaksehir wurde der einstige Schalke-Profi in der 80. Minute für Danijel Aleksic beim Stand von 1:1 eingewechselt. Die restlichen beiden Tore erzielte der Istanbuler Klub in der Nachspielzeit.

Deutlich mehr Spielzeit bekam Özil schon vor einigen Tagen im türkischen Pokal. Im Achtelfinale gegen Fatih Karagümrük stand der gebürtige Gelsenkirchener in der Startelf und wurde nach 61 Minuten ausgewechselt. Den Sieg konnte er dann von der Bank aus verfolgen. Basaksehir gewann erst im Elfmeterschießen und steht nun im Viertelfinale.

Özil freut sich über Comeback: „Was ich liebe“

In den sozialen Netzwerken zeigte sich Mesut Özil erleichtert über sein Comeback. „Gesegnet, wieder zu tun, was ich liebe“, schreibt der Weltmeister von 2014 auf Instagram.

Der Mittelfeldspieler fiel seit August 2022 zunächst aufgrund einer Grippe-Erkrankung und anschließend durch hartnäckige Rückenprobleme aus. Erst sechs Pflichtspiele konnte er seit seiner Ankunft bei Basaksehir bestreiten.

Zu Beginn des vergangenen Jahres gab es bei seinem Ex-Klub Fenerbahce Istanbul Aufregung. Özil wurde zunächst suspendiert und dann wurde sein Vertrag aufgelöst. Anschließend wechselte er zu Basaksehir, wo er einen Kontrakt bis zum Saisonende unterschrieb. Vor einigen Monaten feierte er gemeinsam mit seiner Frau Amine zudem die Geburt seiner zweiten Tochter Ela.