Ersatz für Jamie Gittens: Verschläft Borussia Dortmund den idealen Nachfolger?

Wenig wird derzeit über die Offensive von Borussia Dortmund gesprochen. Immer wieder tauchen Gerüchte über neue Mittelfeldspieler oder Verteidiger auf. Doch der BVB braucht dringend Ersatz für Jamie Gittens.

Schon jetzt ist die Mannschaft auf den Offensivpositionen dünn besetzt und mit dem Weggang des Flügelstars wird die Situation noch kritischer. Borussia Dortmund muss aufpassen, spannende Optionen auf dem Markt nicht zu zu verschlafen – wie es womöglich im Fall von Igor Paixao passiert.

Borussia Dortmund: Paixao als Gittens-Ersatz?

Einen starken Flügelspieler zu dem passenden Preis zu finden, ist aktuell eine schwierige Aufgabe – man müsste nur bei den Bayern nachfragen. Doch mit Paixao könnte sich für den BVB eine realistische Möglichkeit ergeben, die es nicht zu verpassen gilt.

Der Feyenoord-Star ist mit seinen 1,68 Metern ein wendiger und schneller Spieler. In Kombination mit seiner Technik lässt er seine Gegenspieler regelmäßig alt aussehen – auch auf der großen Bühne, wie der Champions League. Paixao ist jedoch weit mehr als nur ein trickreicher Flügelspieler. Paixao überzeugt durch Effizienz: In der aktuellen Saison erzielte er 16 Tore und bereitete 14 weitere vor. Hinzu kommen zwei Tore und fünf Assists in der Königsklasse. Werte, die sich sehen lassen können.

Verschläft der BVB den Transfer?

Der Abgang von Gittens bringt dem BVB eine stattliche Summe von 65 Millionen Euro ein. Will Borussia Dortmund im nächsten Jahr wieder voll angreifen, muss ein großer Teil des Geldes reinvestiert werden. Ein signifikanter Teil davon müsste dann in Paixao fließen. Auch weil er mit seinen 25 Jahren noch längst nicht an seinem Leistungszenit angelangt ist.

Mit dem Verkauf von Star-Stürmer Santi Gimenez an den AC Mailand für rund 35 Millionen Euro verbuchte Feyenoord kürzlich den teuersten Abgang seiner Vereinsgeschichte. Laut der „Bild“ plant der niederländische Klub, für Paixao sogar noch mehr Geld zu fordern.

Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass BVB-Konkurrent Bayer Leverkusen an Paixao interessiert sei – als ein Ersatz für Florian Wirtz. Doch das Interesse scheint inzwischen abgekühlt zu sein. Jetzt bietet sich die Chance für den BVB, dazwischenzufunken – bevor sich am Ende vielleicht sogar der FC Bayern München oder andere Top-Klubs einschalten.