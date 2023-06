Leipzig – Frankfurt: Eklat bei Pokal-Finale! Diese Szene blieb den Kameras verborgen

Einseitiger waren die Sympathien im Olympiastadion selten verteilt, wenn Berlin zum DFB-Pokal-Finale ruft. Beim Duell zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt waren gefühlt 80 Prozent der Stadionbesucher SGE-Anhänger. Die sorgten für Mega-Stimmung, eine Gänsehaut-Choreo – aber leider auch für einen Eklat.

Weit vor dem Anpfiff von Leipzig – Frankfurt, ZDF und Co waren noch gar nicht auf Sendung, ereigneten sich im Stadion äußerst unschöne Szenen. Der Hass auf den ungeliebten Gegner aus Sachsen trieb einige SGE-Chaoten dazu, die Spieler mit Leuchtraketen zu beschießen.

Leipzig – Frankfurt: Pyro-Eklat im DFB-Pokal-Finale

Fast eine Stunde vor Anpfiff des DFB-Pokal-Finals betraten die Spieler von RB Leipzig den Platz, um sich warmzumachen. Aus der RBL-Kurve gab es Applaus, während die unzähligen Frankfurter im Stadion zu einem gellenden Pfeifkonzert ansetzten. So weit, so normal.

Doch plötzlich flogen Leuchtraketen durch die Luft. Dann krachte es gewaltig. Gezielt versuchten Chaoten aus dem Block der Eintracht, die gegnerischen Spieler mit Leuchtspurmunition zu treffen. Gleichzeitig wurden Kanonenschläge gezündet. Zwei Versuche gingen glücklicherweise deutlich daneben, so dass für die Leipziger Profis keine echte Gefahr ausging.

Frankfurt-Anhänger schossen mit Leuchtraketen nach Leipzig-Spielern. Foto: IMAGO/Picture Point LE

Dennoch eine skandalöse Aktion. Bei ihrem jahrelangen Kampf für die Legalisierung von Pyrotechnik stellen sich Ultras in Deutschland immer wieder selbst ein Bein, indem sie verantwortungslos mit Bengalos, Rauchtöpfen und Co umgehen. Wird Pyro auf den Platz oder in Nachbarblöcke geworfen, ist das ein Bärendienst im Kampf für die Legalisierung. Von der sind die Fanszenen durch solche Aktionen weit entfernt.

Der Polizei Berlin dürfte früh klar gewesen sein, dass Leipzig – Frankfurt nicht ohne Bengalo-Einsatz vonstattengehen würde. Bereits am Eingang wurde Pyrotechnik bei Fans gefunden und entsprechende Anzeigen geschrieben, verkündete die Behörde auf Twitter. Zahlreiche Fackeln schafften es dennoch in die Blöcke, wurden während dem DFB-Pokal-Finale immer wieder gezündet.