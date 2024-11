Borussia Dortmund: Heftige Ansage an den BVB! Sie kommt ausgerechnet von einem Ex-Juwel

Es könnte derzeit wohl deutlich besser laufen bei Borussia Dortmund. Aus den ersten zehn Ligaspielen holte man gerade einmal 16 Punkte. Vor allem die eklatante Auswärtsschwäche dürfte dem BVB dabei zu denken geben.

Während es bei Borussia Dortmund aktuell also an vielen Stellen hapert, hat ein einstiges Juwel den Verein längst verlassen. Für ihn hätte die Saison nun wohl kaum besser starten können – jetzt macht er seinem Ex-Verein sogar eine heftige Ansage!

Borussia Dortmund: Knauff will BVB hinter sich lassen

Ansgar Knauff wurde beim BVB lange als großes Versprechen gehandelt. Am Ende gelang ihm der erhoffte Durchbruch nicht, es folgte der Wechsel zu Eintracht Frankfurt. In einer bislang stark aufspielen SGE-Mannschaft blüht Knauff immer mehr auf, Trainer Dino Toppmöller setzt auf den 22-Jährigen. In der Tabelle hat man sich ein kleines Polster auf Borussia Dortmund verschafft. Geht es nach Ansgar Knauff, darf das so bleiben.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Wirrwarr um Gregor Kobel – jetzt haut Nuri Sahin auf den Tisch!

Nach dem 3:2-Sieg gegen Stuttgart sagte der Flügelspieler: „Wir können den BVB auf jeden Fall hinter uns lassen. Wir haben eine sehr gute Mannschaft und einen breit aufgestellten Kader, mit dem es möglich ist, dieses Ziel zu erreichen. Wir wollen in der Liga so lange wie möglich oben mitspielen“. Angesichts der starken Frankfurter Form ist das mit Sicherheit kein unmögliches Ziel.

BVB-Wiedersehen im Januar

Knauff betont aber auch: „Wir wollen in allen Wettbewerben erfolgreich sein“. Derzeit ist die SGE diesbezüglich auf einem guten Kurs. In der Europa League holten die Adler zehn Punkte aus den ersten vier Spielen, auch im DFB-Pokal hat man es ins Achtelfinale geschafft. Dort wartet mit RB Leipzig allerdings ein echtes Schwergewicht.

Bis zum nächsten Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund muss sich Ansgar Knauff allerdings noch etwas gedulden. Erst im Januar trifft er mit seiner Eintracht wieder auf den BVB. Das Hinspiel verloren die Frankfurter mit 0:2.