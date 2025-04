Eintracht Frankfurt – RB Leipzig: DFB verkündet Entscheidung! Jetzt wissen es alle

Meisterschaftskampf, Abstiegskampf und der Kampf um die internationalen Plätze: Die Bundesliga ist auf allen Ebenen spannend wie schon lange nicht mehr. Am 31. Spieltag kommt es auch zum Topspiel, das vor allem aufgrund der Tabellensituation viel Brisanz mit sich bringt. Eintracht Frankfurt empfängt am Samstag (26. April, 18.30 Uhr) RB Leipzig.

Der Tabellendritte gegen den Tabellenvierten. Der Sieger darf sich große Chancen ausrechnen, in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. Für das Topspiel des 31. Spieltags zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig hat der DFB jetzt eine wichtige Entscheidung offiziell gemacht.

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig: Entscheidung gefallen!

Eintracht Frankfurt hat 52 Punkte, RB Leipzig nur drei weniger. Gewinnen die Gäste, können sie mit der SGE gleichziehen und gleichzeitig hoffen, dass die Konkurrenten dahinter nicht punkten. Denn die begehrten Champions-League-Plätze bekommen in diesem Jahr nur vier Mannschaften und nicht mehr fünf, wie es in der vergangenen Saison der Fall war.

Der FC Bayern und Bayer Leverkusen sind sicher qualifiziert. Frankfurt hat gute Karten, während Leipzig nach hinten schauen muss. Denn mit dem SC Freiburg (48 Punkte), Mainz 05 (47), Borussia Dortmund (45) und auch Werder Bremen (45) machen sich noch einige andere Mannschaften ebenfalls Hoffnungen auf die Königsklasse.

Deshalb werden viele am Samstag nach Frankfurt schauen – nicht nur, weil es das Topspiel ist. Für die Begegnung hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Schiedsrichter nun verkündet. Beide Mannschaften kennen ihn schon bestens.

DFB verkündet den Schiedsrichter

Matthias Jöllenbeck leitet das Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am Samstag. In dieser Saison hat er beide Teams bereits einmal gepfiffen, beide haben die Spiele auch gewonnen. Der gebürtige Müllheimer gehört zu den besten Schiedsrichtern in Deutschland, nur selten gab es Ärger um den 38-Jährigen. Darauf werden auch alle Beteiligten am Samstag hoffen.

Seine Assistenten für das Spiel sind Jonas Weickenmeier und Sven Waschitzki-Günther. Der vierte Offizielle ist Florian Exner. An den VAR-Monitoren sitzen Tobias Stieler und Arne Aarnik.