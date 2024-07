Lamine Yamal: Kurz vor EM-Finale! Zoff um Spanien-Juwel entbrennt

Auf ihm ruhen die Augen ganz Europas. Lamine Yamal ist der Überflieger der Europameisterschaft in Deutschland. Der jetzt 17-Jährige brilliert als Stammspieler von Finalist Spanien.

Gegen England ruhen die Hoffnungen eines ganzen Landes auf den Schultern von Lamine Yamal. Doch ausgerechnet vor dem frühen Karriere-Highlight entbrennt ein böser Wechsel-Zoff um ihn. Versuchte Paris St. Germain an ihn heranzukommen?

Lamine Yamal ist der EM-Star

Er ist noch ein Teenager und überflügelt dennoch alle anderen Stars. Spätestens mit seinem Traumtor im Halbfinale gegen Frankreich ist das Juwel vom FC Barcelona in aller Munde. Aber auch zuvor zeigte der Mittelfeldspieler grandiose Leistungen.

Unbestritten ist er der EM-Star. Von Spieler wie Jude Bellingham oder Harry Kane hatte man gute Leistungen erwartet. Aber, dass Lamine Yamal mit seinem jungen Alter schon so auftrumpfen könnte – das überraschte zahlreiche Experten.

Mega-Angebot für Yamal

Als völlig normal sieht man die Leistungen des Spielers dagegen in Barcelona an. Beim Verein aus Katalonien weiß man um die Fähigkeiten von Spaniens Nummer 19 – und auch bei anderen Vereinen in Europa. Ganz offenbar bekam Barcelona noch vor der Europameisterschaft ein Ablöseangebot von über 250 Millionen Euro für den Teenager!

Die spanische Nachrichtenagentur berichtete daraufhin, dass dieses Angebot von Paris St. Germain abgegeben wurde. Eine Vermutung, gegen die sich der Frankreich-Klub jetzt wehrt. Gegenüber der spanischen „Sport“ ließ PSG wissen, dass Berichte über das Mega-Angebot nicht der Wahrheit entsprächen.

Lamine Yamal will den Pokal

Das dürfte allerdings keinesfalls bedeuten, dass Paris keinerlei Interesse an Yamal hegt. Derzeit hat er „nur“ einen Vertrag bis 2026 – und Paris dürfte einer der wenigen Vereine sein, die sich einen Wechsel überhaupt leisten könnten.

Ob die Berichte über ein mögliches Mega-Angebot und die damit verbundene Streiterei Einfluss auf die Leistungen von Lamine Yamal haben? Es ist jedenfalls der schlecht möglichste Zeitpunkt – kurz vor dem großen EM-Finale in Berlin.