Dani Olmo: Wechsel-Hammer? Top-Klubs schauen bei EM-Star genau hin

Mit seinen starken Auftritten bei der EM 2024 hat sich Dani Olmo noch mehr ins Rampenlicht gespielt. Ein Abgang von RB Leipzig galt schon vor der Europameisterschaft als wahrscheinlich, nun dürfte aber auch der letzte Top-Klub von ihm überzeugt sein.

Der Spanier kann den deutschen Verein in diesem Sommer per Ausstiegsklausel verlassen. Allerdings müssen sich die Interessenten ein wenig beeilen. Nur wenige Tage nach dem EM-Finale läuft die Klausel aus.

Dani Olmo vor Hammer-Wechsel?

Ursprünglich sollte die Ausstiegsklausel am 15. Juli auslaufen. Durch den Final-Einzug mit Spanien habe sich die Option aber um fünf Tage verlängert. Damit bleibt Interessenten nun also bis zum 20. Juli Zeit, um Olmo von einem Wechsel zu überzeugen und die 60 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen.

+++ Spanien – England: Nach irrem Vorfall – Final-Entscheidung um EM-Star wohl gefallen +++

Olmo selbst äußert sich vor dem Finale extrem gelassen, scheint einem Wechsel aber überhaupt nicht abgeneigt zu sein. „Die Leute wissen also, was sie machen müssen. Nach dem 20. Juli werden sie ein wenig kämpfen müssen“, bestätigte er jetzt die entsprechende Klausel. Er selbst betonte: „Ich denke im Moment auch nicht viel an das Thema, aber meine Leute, denen ich vertraue, wissen, was ich machen möchte.“

Noch ohne Trikot für die EM? Hier gibt’s die Highlights im Preisvergleich!

EM-Star hat die Qual der Wahl

Am Ende hat der 26-Jährige wohl die Qual der Wahl: Gleich vier Top-Klubs haben es auf ihn abgesehen. Der FC Bayern München, der FC Barcelona, Manchester City und der FC Liverpool sollen im Rennen sein.

Das könnte dich auch interessieren:

Barcelona galt lange Zeit als das auserkorene Ziel. Die Katalanen buhlen schon seit einigen Jahren um Olmo. Fraglich ist allerdings, ob der finanzielle angeschlagene Klub die Ablöse zahlen kann. Ebenfalls ein heißer Kandidat soll der FC Bayern sein. Berichten aus Spanien zufolge befinden sich die Münchner sogar in der Pole-Position. Die Entscheidung soll zwischen Xavi und Olmo fallen – einer der beiden Stars soll kommen.