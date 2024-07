Spanien – England: Nach irrem Vorfall – Final-Entscheidung um EM-Star wohl gefallen

Nach dem Einzug ins Endspiel der EM 2024 bestimmte vor allem ein Thema die Spanier: der irre Zusammenstoß von Kapitän Álvaro Morata mit einem Security-Mann. Der Ordner hatte einen Flitzer zu Boden gebracht und den Stürmer dabei verletzt. Bis zuletzt war nicht klar, ob Morata im Finale Spanien – England auflaufen kann.

Es wäre wohl eine der bittersten Geschichten, wenn ausgerechnet der Kapitän wegen dieses Vorfalls im Endspiel fehlen würde. Doch zu diesem bitteren Szenario kommt es wohl nicht. Vor der Partie Spanien – England geben mehrere spanische Medien nun Entwarnung.

Spanien – England: Morata offenbar fit für Finalkracher

Der Kapitän zieht mit in den Kampf um die europäische Fußballkrone! Laut übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien ist Morata rechtzeitig für das große Endspiel gegen die „Three Lions“ fit geworden. Nach dem Halbfinale gegen Frankreich (2:1) kam es zu einem irren Zusammenstoß mit einem spanischen Ordner. In der Folge hatte Morata mit Knieproblemen zu kämpfen.

Doch der Angreifer hat die freien Tage wohl genutzt, um wieder komplett fit zu werden und wird sein Team am Sonntag (24. Juli, 21 Uhr) also als Spielführer auf den Rasen führen. Morata soll also mit einem großen Schreck davongekommen sein. Laut der „Marca“ könne der Spanien-Kapitän über den Vorfall inzwischen sogar lachen.

Das gilt auch für José Santos – der Security-Mann, der Morata ungewollt umgegrätscht hatte. Santos gehört laut der „Bild“ zu sechs Security-Experten, die fest beim spanischen Verband unter Vertrag stehen und das Team während der EM zusammen mit den externen Sicherheits-Mitarbeitern am Team-Quartier sowie in den Stadien streng bewachen.

Wird Morata nun zum Nationalhelden?

Nicht nur Santos und Morata dürften nach der Entwarnung durchgeatmet haben. Auch Spanien-Coach Luis de la Fuente dürfte erleichtert sein, dass der Kapitän für das große Finale Spanien – England an Bord bleibt. Morata hat bei den spanischen Fans zwar einen enorm schweren Stand, doch sollte er den Pokal als Kapitän in den Berliner Nachthimmel strecken können, dürfte er zu einem Helden Spaniens werden.

Nach 1964, 2008 und 2012 wäre es der vierte EM-Titel der spanischen Verbandsgeschichte. Damit würde man zum erfolgreichsten Team bei Europameisterschaften aufstiegen. Derzeit teilt man sich Platz eins noch mit Deutschland – ausgerechnet im Land des größten Konkurrenten können Morata und Co. ihr Land nun zum alleinigen Rekordchampion schießen.