Schalke-Wechsel endgültig vom Tisch? Entscheidung um Transferflirt gefallen

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden immer wieder einige Spieler mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht. Oft war die Spur tatsächlich sehr heiß, zu einem Wechsel kam es allerdings aus verschiedenen Gründen nicht.

So ist es jetzt wohl auch bei Steven Skrzybski der Fall. Der Ex-Schalke-Star sollte nach Gelsenkirchen zurückkehren, hieß es in einigen Berichten. Die Bosse wollten mit dem Stürmer in die neue Saison. Doch dazu wird es jetzt wohl endgültig nicht kommen.

Schalke wollte Ex-Profi Skrzybski zurückholen: Wechsel jetzt vom Tisch?

Mit Timo Becker wurde bereits ein Spieler von Holstein Kiel geholt, der zudem auch noch Schalke-Vergangenheit hat. Die S04-Verantwortlichen wollten Medienberichten zufolge auch Steven Skrzybski zurückholen und ihn im königsblauen Sturm auflaufen lassen.

Dafür wäre allerdings wohl eine Ablöse für den 33-Jährigen fällig gewesen. Bei den Kielern ist Skrzybski besonders wichtig, weshalb die Entscheidung über seine Zukunft jetzt womöglich endgültig geklärt sein dürfte.

Denn Skrzybski wurde bei den Kielern als neuer Kapitän präsentiert. Trainer Marcel Rapp benannte den Angreifer und seine Stellvertreter Alexander Bernhardsson, Carl Johansson und Stefan Schwab.

„Es ist eine große Ehre“

Zu der Kapitäns-Entscheidung sagt der Ex-Schalke-Profi: „Es ist eine große Ehre, zukünftig die Kapitänsbinde tragen zu dürfen. Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Trainerteams und werde alles dafür geben, um diese Rolle so gut wie möglich auszufüllen. Aber Fußball ist ein Teamsport, auf allen Ebenen. Wir haben die Verantwortung auch in der Vergangenheit schon auf mehreren Schultern verteilt, daran wird sich nichts ändern. Ganz egal, wer die Binde trägt.“

Er tritt damit übrigens die Nachfolge von einem anderen ehemaligen Schalker an: Lewis Holtby. Der Mittelfeldspieler hat die „Störche“ zum Ende der vergangenen Saison verlassen.

Damit dürfte es sich auch mit einem Schalke-Wechsel erledigt haben. Als neuer Kapitän für die Kieler wird Skzrybski den vollen Fokus auf die 2. Liga legen und hoffen, direkt wieder in die Bundesliga aufzusteigen.