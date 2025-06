Borussia Mönchengladbach: Hammer-Transfer geplant! Juwel soll zu den Fohlen wechseln

In der Chefetage von Borussia Mönchengladbach dürfte die Planungen für die kommende Spielzeit derzeit auf Hochtouren laufen. Die Transfers von Kevin Diks und Jens Castrop sind bereits fix, jetzt sollen weitere Neuzugänge folgen.

Nachdem es diesbezüglich zuletzt jedoch eher still blieb, könnte nun endlich Bewegung in den Kader von Borussia Mönchengladbach kommen. Dieses Mega-Talent steht bei Geschäftsführer Roland Virkus hoch im Kurs.

Borussia Mönchengladbach: Biumla auf dem Radar

Mit Nico Elvedi und Ko Itakura könnten gleich zwei etatmäßige Stammkräfte die Gladbacher Innenverteidigung verlassen. Doch auch ohne die beiden potenziellen Abgänge müssen die „Fohlen“ wohl nachlegen. Nun geht der Blick der Klub-Scouts offenbar nach Frankreich – genauer gesagt zum französischen Erstligisten SCO Angers.

Auch interessant: Borussia Mönchengladbach: Abgang wird konkreter – kommt es zur Hammer-Rückkehr?

Denn wie „footmercato“ berichtet, soll Emmanuel Biumla das Interesse von Borussia Mönchengladbach auf sich gezogen haben. Mit 20 Jahren gehört der Innenverteidiger in Angers schon zum Stammpersonal, dazu hat er in der französischen U20-Nationalmannschaft die Rolle des Kapitäns inne. Biumla scheint also genau in das Gladbacher Anforderungsprofil zu passen.

Großes Interesse an Biumla

Das Problem aus Sicht des Bundesligist: Das Interesse an dem Defensiv-Juwel ist groß. So sollen neben der „Fohlen“-Elf auch die PSV Eindhoven und Betis Sevilla um Biumla werben. Klubs, gegen die die Borussia auf dem Papier sicher das Nachsehen hat, schließlich spielt die PSV in der kommenden Saison in der Champions League. Dazu kommt: Derzeit soll der Youngster zu einem Verbleib in Angers tendieren.

Vom internationalen Wettbewerb ist Borussia Mönchengladbach derzeit jedenfalls meilenweit entfernt. Geschäftsführer Virkus wird in den Verhandlungen also kreativ werden müssen, um sich im Rennen um Biumla durchzusetzen.