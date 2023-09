Julian Nagelsmann: Ist er nach der Heim-EM schon wieder weg? Bundestrainer spricht Klartext

Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer. Am Freitagmittag (22. September) hat der DFB den 36-Jährigen offiziell vorgestellt. Nagelsmann soll die Nationalmannschaft zur Heim-EM 2024 führen und für ein erfolgreiches Turnier sorgen.

Unklar ist allerdings, was nach der Heim-EM passiert – unabhängig vom Abschneiden. Julian Nagelsmann besitzt nur einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024. Wenige Tage nach der Europameisterschaft wäre also schon wieder Schluss. Viele stellen sich die Frage: Warum nur so kurz?

Julian Nagelsmann: DAS steckt hinter der Vertragslaufzeit

Die Entscheidung, Julian Nagelsmann nur mit einem Vertrag für wenige Monate auszustatten, sorgte für Verwunderung. Plant der DFB nicht langfristig mit dem 36-Jährigen? Ist er nur der Feuerwehrmann? Oder denkt Nagelsmann gar an seine eigene Karriere und will sich einen Wechsel zu einem europäischen Top-Klub offenhalten?

+++ Julian Nagelsmann vor gewaltiger Aufgabe – diese drei Herausforderungen muss der neue Bundestrainer SOFORT meistern +++

Bei seiner Vorstellung am Freitag (22. September) gab der 36-Jährige nun die Antwort: „Die EM steht in meiner Denkweise und in der Denkweise des Verbandes im Fokus. Das steht über allem. Wir wollen ein gutes Turnier, eine gute Heim-EM spielen“, so Nagelsmann.

>>> Die erste Nagelsmann-PK als Bundestrainer zum Nachlesen! <<<

Der neue Bundestrainer erklärt weiter: „Wir hatten den Wunsch, dass die gegenseitige Arbeit Vertrauen weckt und nicht irgendein Vertragspapier. Ich bin ein ganz gutes Beispiel. Ich hatte einen langfristigen Vertrag [Anm. d. Red. bei Bayern]. Am Ende ist es wichtig, dass die Arbeit funktioniert und dass man gemeinschaftlich das Gefühl hat, es ist befruchtend für beide Seiten. Das Wichtige ist, dass die Arbeit das gegenseitige Vertrauen schafft und nicht das Papier.“

Das könnte dich interessieren:

Nagelsmann: „Nichts ausgeschlossen“

Einer Vertragsverlängerung steht er dann offen gegenüber. „Wenn wir im Sommer dasitzen und sagen es hat diese Punkte erfüllt: Erfolg, Freude, befruchtend für beide Seiten. Dann ist von meiner Seite nichts ausgeschlossen“, sagt Nagelsmann. Ein Abschied im Sommer 2024 ist also längst nicht in Stein gemeißelt.