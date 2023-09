DFB-PK im Live-Ticker: Nagelsmann ist neuer Bundestrainer – das ist sein erstes großes Ziel!

Die Entscheidung ist gefallen: Julian Nagelsmann wird neuer Bundestrainer. Noch am Freitag (22. September) will der DFB den neuen Bundestrainer offiziell vorstellen. Für 12 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt.

Am Freitagmorgen soll die Berufung von Julian Nagelsmann zum neuen Bundestrainer von den DFB-Gremien durchgewunken werden, anschließend erfolgt die Vertragsunterzeichnung und dann spricht Julian Nagelsmann zu der Presse.

DFB-PK im Live-Ticker: Die Nagelsmann-Vorstellung

Wir verfolgen die erste Pressekonferenz von Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer für dich live und versorgen dich mit den wichtigsten Aussagen hier in unserem Live-Ticker!

12.18 Uhr: Nagelsmann stellt klar, dass er eine Idee vermitteln will und betont gleichzeitig: „Der Plan wird nicht so komplex und kompliziert, wie im Vereinsfußball.“ Bei der Nationalmannschaft fehle die Zeit um viel einzustudieren.

12.15 Uhr: Die ersten Worte von Julian Nagelsmann: „Es gab keinen Anlass, mich überzeugen zu müssen. Die Heim-EM ist ein extremer Anreiz für mich. Wir gehen sie mit Vorfreude und dem nötigen Verantwortungsbewusstsein an.“ Ziel sei es, Deutschland mit attraktiven Fußball zu begeistern und in den kommenden Monaten eine Euphorie zu entwickeln.

12.12 Uhr: Jetzt spricht Rudi Völler: Es sei ein „Glücksfall“ gewesen, dass Nagelsmann auf dem Markt war. Er habe viele Angebote von Top-Klubs gehabt. Nagelsmann habe sofort für die Aufgabe gebrannt. Er sei mit seiner Art und seiner Erfahrung genau der Richtige. „Ich habe mit vielen telefoniert, die ihn aus seiner Arbeit kennen. Ich habe nur Positives gehört“, so Völler. Lob gibt es auch für Nagelsmann und die Bayern, die bei den Verhandlungen auf wirtschaftlicher Ebene sehr entgegen gekommen seien.

12.09 Uhr: Gleichzeitig findet beim DFB der Amateurfußball-Kongress statt. Dort wird Julian Nagelsmann gleich im Anschluss seinen ersten offiziellen Auftritt als Bundestrainer haben.

12.07 Uhr: Neuendorf berichtet über die Gespräche: „Wir haben gemerkt und gespürt, dass wir eine gemeinsame Mission haben. Das ist der Erfolg bei dem Turnier. Darauf liegt der Fokus. Ich glaube, dass was sehr Positives entstehen kann. Ich glaube, dass kann und wird ihm gelingen.“

12.04 Uhr: Bernd Neuendorf eröffnet das Wort, erklärt den Prozess der Trainersuche. Am Morgen wurde er einstimmig von den Gremien bestätigt, hat sich vorgestellt und schließlich den Vertrag unterschrieben. „Ich persönlich glaube, dass wir eine starke und überzeugende Lösung gefunden haben“, sagt Neuendorf.

12.01 Uhr: Julian Nagelsmann betritt das Podest, gleich geht es los!

11.42 Uhr: Das sagt Rudi Völler: „Julian Nagelsmann war mit Beginn der Suche unser Wunschkandidat als Bundestrainer. Er ist nicht nur ein absoluter Fußball-Fachmann, sondern hat auf all seinen Stationen – in für einen Cheftrainer sehr jungen Jahren – bereits bewiesen, dass er eine Mannschaft und das gesamte Umfeld motivieren und mitreißen kann. Sein Feuer für den Fußball ist spürbar und ansteckend – ebenso wie bei seinen beiden Co-Trainern Benjamin Glück und Sandro Wagner, dessen große Energie ich zuletzt selbst erleben durfte. Julian Nagelsmann wird mit seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit an entscheidender Stelle dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam im Sommer eine tolle Europameisterschaft im eigenen Land erleben werden.“

11.41 Uhr: Die ersten Worte von Julian Nagelsmann: „Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes – etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter. Ich habe große Lust, diese Herausforderung anzunehmen. Der Auftritt in Dortmund war der Anfang. Wir werden im kommenden Jahr ein eingeschworener Haufen sein.“

11.39 Uhr: Und auch seine Assistenten stehen schon fest: Neben Nagelsmann-Kumpel Benjamin Glück kommt mit zur Nationalmannschaft und auch Sandro Wagner wird Co-Trainer.

11.37 Uhr: Jetzt ist es offiziell: Julian Nagelsmann wird neuer Bundestrainer. Der DFB verkündet kurz vor der PK, dass der 36-Jährige übernimmt die Nationalmannschaft übernimmt und zur Heim-EM führen wird. Er erhält einen Vertrag bis zum einen Vertrag bis zum 31. Juli 2024.

11.23 Uhr: Werfen wir schon mal einen kleinen Blick in die Zukunft: Die ersten Spiele von Julian Nagelsmann finden Mitte Oktober statt. Am 14. Oktober trifft die deutsche Nationalmannschaft die USA, drei Tage später geht es für die DFB-Elf gegen Mexiko.

11.02 Uhr: In gut einer Stunde ist es soweit: Dann sollen sowohl Nagelsmann als auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler sich äußern.

10.38 Uhr: Interessant dürfte für viele auch die Vertragslaufzeit von Nagelsmann sein. Berichten zufolge läuft sein Arbeitspapier nur bis zur Heim-EM. Das bringt durchaus Zündstoff mit sich. Hier mehr dazu!

10.31 Uhr: Nagelsmann, Ex-Bayern-Trainer, steht bei seiner neuen Aufgabe sofort vor mehreren Problemen, die er in den Griff bekommen muss. Hier erfährst du mehr dazu!

10.27 Uhr: Anfang der Woche verdichteten sich die Zeichen, dass Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer wird. Unter der Woche wurden nun die letzten Details geklärt, jetzt erfolgt seine Vorstellung.

10.23 Uhr: Nach der 1:4-Pleite gegen Japan (9. September) musste Hansi Flick gehen, der DFB setzte ihn ab. Im Testspiel gegen Frankreich (2:1) stand Rudi Völler gemeinsam mit Sandro Wagner und Hannes Wolf an der Seitenlinie.

10.15 Uhr: Für 12 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt. Über einstimmenden Presseberichten zufolge soll dann auch Julian Nagelsmann zum ersten Mal in seiner neuen Rolle als Bundestrainer sprechen.

10.01 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Mittag ist es soweit: Julian Nagelsmann soll vom DFB als neuer Bundestrainer vorgestellt werden.