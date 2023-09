Julian Nagelsmann vor gewaltiger Aufgabe – diese drei Herausforderungen muss der neue Bundestrainer SOFORT meistern

Einst bei den Bayern, jetzt beim DFB: Julian Nagelsmann steht als neuer Bundestrainer in den Startlöchern (hier mehr). Doch diesmal ist die Lage eine ganz andere.

Den FCB übernahm er am Höhepunkt, die Nationalelf am Tiefpunkt. Nun ist Julian Nagelsmann erstmals in seiner Trainer-Karriere als Krisenmanager gefragt. Nicht die einzige große Aufgabe für den Flick-Nachfolger. Drei gewaltige Herausforderungen muss der neue Bundestrainer ganz schnell meistern.

Julian Nagelsmann: Neuer Bundestrainer vor Mammut-Aufgabe

Vom Erfolgscoach zum Krisenmanager, vom Vollzeit- zum Teilzeittrainer – und das alles mit einer nahenden Heim-EM vor der Brust. Julian Nagelsmann hat nun drei große Aufgaben zu bewältigen.

1. Krisenmanagement

Die Trainer-Karriere von Julian Nagelsmann ist kometenhaft. Seit er 2016 in Hoffenheim als jüngster Coach der Bundesliga-Geschichte startete, geht es steil bergauf. Negativ-Läufe kennt er nicht, drei Niederlagen in Serie erlebte er nur ein einziges Mal (2018 mit der TSG). Nun muss er sein Können als Krisenmanager unter Beweis stellen.

Bei der Nationalmannschaft herrscht Chaos. Eine sportlich prekäre Lage, viele Fans haben sich abgewendet, der jüngste Sieg gegen Frankreich war nicht mehr als ein Lichtblick in der wohl düstersten Zeit der DFB-Geschichte. Nagelsmann muss ein taumelndes Team auffangen. Und das schnell.

2. Zeitdruck

Denn mit der Heim-EM steht ein riesiges Highlight vor der Tür. Um aus einem Haufen hochtalentierter Stars wieder eine Einheit zu formen und mit ihr Euphorie zu entfachen, bleibt kaum Zeit. In weniger als neun Monaten bestreitet Deutschland das Eröffnungsspiel der Euro 2024 im eigenen Land. Drei Länderspielpausen stehen dem 36-Jährigen bis dahin zur Verfügung, also nur sechs Spiele.

3. Völlig neuer Job

Für Julian Nagelsmann steht nämlich eine gewaltige Umstellung an. Aus Leipzig und München ist er eine irre Taktung gewohnt – englische Wochen waren die Regel statt Ausnahme. Trotz allen Zeitdrucks mit Blick auf die Heim-EM muss der Star-Trainer nun Geduld üben. Der Beruf als Bundestrainer ist ein Teilzeitjob. Nur selten wird trainiert, noch seltener gespielt. Bis auf eine Handvoll Länderspielphasen im Jahr besteht er hauptsächlich aus Grübeln und Stadionbesuchen. Ob Nagelsmann in seinem Feuereifer als Fulltime-Coach dafür bereit ist?