Deutschland – Japan: Fans schlagen die Hände vors Gesicht – DAS zeigt das ganze Flick-Dilemma

Zu viele Experimente – diesen Vorwurf musste sich Hansi Flick vor Deutschland – Japan immer wieder anhören. Ständig bastelte er an der Aufstellung herum, probierte Spieler auf fremden Positionen aus, wechselte die Systeme. Nichts brachte etwas, die DFB-Elf spielte schlecht.

Vor Deutschland – Japan stellte Flick nun klar: „Die Zeit der Experimente ist vorbei.“ Nun sollte sich eine Formation für die Heim-EM 2024 einspielen. Doch die Aufstellung brachte die nächsten Überraschungen – und zeigt das ganze Dilemma für Hansi Flick.

Deutschland – Japan: Flick muss experimentieren

Joshua Kimmich als Rechtsverteidiger, Nico Schlotterbeck als Linksverteidiger, Kai Havertz als Stürmer. Drei Spieler fanden sich im so wichtigen Test gegen Japan auf Positionen wieder, die im Verein nicht ihr Stammplatz sind. Wieder experimentiert Flick, dabei gingen die Tricksereien in jüngster Vergangenheit regelmäßig in die Hose.

Selbst kurz vor der drohenden Entlassung wird expermientiert. Ganz freiwillig dürfte der Bundestrainer das aber nicht tun. Flick steckt in einem Dilemma. Er kann gar nicht anders. Der deutsche Kader gibt auf einigen Positionen einfach nicht genug her.

Es fehlt an gutem Personal

Auf den Außenverteidiger-Positionen herrscht schon lange eine Personalkrise. Die Auswahl gering, die Leistungen der eingesetzten Spieler schwach bis bodenlos. Niemand konnte sich links und rechts hinten empfehlen. Mit Robin Gosens und Benjamin Henrichs hat Flick bei Deutschland – Japan gerade einmal zwei waschechte Außenverteidiger zur Verfügung. Weil beide mit dem Adler auf der Brust arg schwächelten, fanden sich beide auf der Bank wieder und wurden durch Innenverteidiger Schlotterbeck und Sechser Kimmich ersetzt.

Noch dramatischer ist die Situation im Sturmzentrum. Seit dem Karriereende von Miroslav Klose hat die DFB-Elf keinen funktionierenden Mittelstürmer mehr. Timo Werner kriegt im Nationaldress kein Bein an den Boden, das Experiment „Falsche Neun“ scheiterte krachend, der einzige Lichtblick Niclas Füllkrug fehlt verletzt. So muss bei Deutschland – Japan mit Havertz ein Spieler aushelfen, der im Klub meist als offensiver Mittelfeldspieler oder auf dem Flügel eingesetzt wird, aber eben auch Stürmer spielen kann.