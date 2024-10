Jogi Löw ist wieder da! Weltmeister-Trainer steht plötzlich HIER an der Seitenlinie

Über drei Jahre ist es her, dass sich Jogi Löw aus der Weltöffentlichkeit verabschiedete. Nach fünfzehn Jahren als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft war nach der EM 2021 endgültig Schluss. Seitdem genießt er die Ruhe abseits des Trainerdaseins.

Jetzt meldet sich Jogi Löw allerdings zurück! Angesichts des Abschiedsspiels eines Weltmeisters von 2014 kehrt der 64-Jährige nochmals an die Seitenlinie zurück. Ob er die Lust am Trainerjob nochmal wiederfindet?

Jogi Löw kommt nach Köln

Am Donnerstag (10. Oktober) steigt in Köln eine letzte rot-weiße Party für Lukas Podolski. Die FC-Legende feiert im Stadion des Zweitligisten seinen Abschied. Dazu kommen nicht nur tausende Fans, sondern auch zahlreiche Weggefährten, die noch einmal mit Podolski auf dem Platz stehen werden.

Die Namensliste weist dabei einige Weltmeister von 2014 auf. Manuel Neuer, Per Mertesacker, Benedikt Höwedes, Roman Weidenfeller, Matthias Ginter – die Liste lässt sich noch um einige Namen erweitern. Logisch, dass Jogi Löw als Trainer da nicht fehlen darf.

Löw genießt die Ruhe

Erstmals also seit dem EM-Aus im Achtelfinale gegen England (0:2) steht der Weltmeister-Trainer an der Seitenlinie. Seit er sich im Trainer-Ruhestand befindet, hat er sich öffentlich nicht mehr so oft blicken lassen.

Immer wieder gab es Gerüchte, dass er bei verschiedenen Klubs oder Nationen als Trainer anheuern könnte. Letztmals hatte ihn die „Sun“ mit dem Job des englischen Nationaltrainers in Verbindung gebracht. Allerdings fragen sich die Fans genauso, ob er sich den Stress als Übungsleiter überhaupt nochmal in Vollzeit antun würde.

Dahingehend ist die Betreuung von Podolskis Weltmeisterteam bei dessen Abschied natürlich Kindergarten. Gespielt wird gegen eine Mannschaft bestehend aus lauter Köln-Legenden, die ihrerseits von Frank Schaefer betreut.