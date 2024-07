Jogi Löw: Irres Comeback? Weltmeister-Trainer plötzlich heiß gehandelt

Seit nun mehr als drei Jahren ist Jogi Löw nicht mehr Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Nach der EM 2021 war der 64-Jährige zurückgetreten. Seitdem war er auch nicht mehr auf der Trainerbank zu sehen – er nahm bisher keinen neuen Job an.

Das könnte sich nun jedoch ändern. Denn Jogi Löw ist offenbar ein heißer Kandidat für einen – aus deutscher Sicht pikanten – Trainerstuhl. Laut der „Sun“ könnte der Ex-DFB-Coach ausgerechnet in die Fußstapfen von Ex-England-Coach Gareth Southgate treten.

Jogi Löw vor England-Engagement?

Dieser Job würde in Fußball-Deutschland wohl für ein echtes Beben sorgen. Löw soll laut „Bild“ großes Interesse an dem Nationaltrainerposten Englands haben. Erst am Dienstag (16. Juli) hatte Ex-Coach Southgate seinen Rückzug publik gemacht. Nach dem verlorenem EM-Finale gegen Spanien (1:2) wolle er Platz für frischen Wind machen, so Southgate.

Kommt dieser frische Wind ausgerechnet aus Deutschland? Die Nachfolge von Southgate soll den Weltmeister-Coach von 2014 enorm reizen. Dazu sei er ab diesem Sommer wieder bereit für einen neuen Job. „Was allerdings für mich schon auch so ein Ziel jetzt ist – die WM 2026. Amerika, Kanada, Mexiko. Das finde ich schon spannend. Und jetzt stelle ich auch fest, dass so nach den Turnieren in Afrika oder Asien oder vielleicht dann auch nach der EM, in manche Verbände wieder so eine gewisse Dynamik reinkommt und vielleicht auch wieder qualifizierte Nationaltrainer gesucht werden. Ich bin da wirklich offen ab Sommer und prüfe dann Optionen, die es gibt“, sagte Löw im Februar gegenüber der „Bild“.

Sein letztes Spiel als Deutschland-Coach war ausgerechnet gegen die „Three Lions“ Southgate und Co. kegelten die DFB-Elf im Achtelfinale der EM 2021 aus dem Turnier. Seither ist Löw ohne Job. Feiert er seine Rückkehr auf die Trainerbank nun ausgerechnet bei England?

FA pocht auf heimischen Coach

Ob es letztlich tatsächlich zu einem Löw-Engagement bei England kommt, ist jedoch fraglich. Denn: Der englische Verband würde laut „Sun“ einen ausländischen Trainer zwar nicht ausschließen, allerdings einen heimischen Coach bevorzugen. Auf der Shortlist seien angeblich unter anderem Newcastle-Coach Eddie Howe und Ex-Chelsea-Übungsleiter Graham Potter.

Weitere News:

Auch Jürgen Klopp soll als mögliche Option im Raum gestanden haben, allerdings habe der Ex-Liverpool-Coach kein Interesse an dem Job. Klopp wolle sich erstmal eine Pause vom Trainergeschäft gönnen, bevor er an die Seitenlinie zurückkehrt.