Harry Kane: Angst um Stürmer-Star! Bayern-Fans werden leichenblass

Seit die ersten Gerüchte aufkamen, gab es beim FC Bayern München kein anderes Thema mehr. Harry Kane überstrahlt beim deutschen Rekordmeister alles. Die Fans sind verrückt nach ihm und mit vier Toren in den ersten vier Spielen zeigte er gleich, wie wichtig er sein wird.

Nach nur wenigen Wochen ist er der Superstar, den sich die Verantwortlichen erhofft hatten. Doch nun gibt es großen Wirbel um Harry Kane! Der Vorstandsvorsitzende seines Ex-Klubs enthüllt eine krasse Klausel – und die Fans müssen erst einmal ordentlich schlucken.

Harry Kane: Kehrt er zurück?

Diese Aussage kann man in München vor dem Champions-League-Auftakt so gar nicht gebrauchen. Am Mittwochabend trifft der FC Bayern auf Manchester United. Eine Begegnung mit großer Historie und viel Prestige. Auch auf die Tore vom 100-Millionen-Transfer wird es ankommen.

Mitten in die Vorbereitung platzt aber die Aussagen von Tottenham-Boss Daniel Levy. Dieser sprach auf einem Tottenham-Fan-Forum über den abgewanderten Harry Kane. Dabei enthüllte er, dass die „Spurs“ eine Rückkaufklausel besitzen!

Heftiger Fan-Schock

Bitte was? Da ist der 30-Jährige gerade erst gewechselt, macht ein Tor nach dem anderen und schon muss man sich Sorgen machen, dass er wieder geht? Ein Schock für die Bayern-Anhänger.

Unter welchen Bedingungen und für wie viel Geld man die Klausel ziehen könnte, verriet Levy zwar nicht. Aber: „Er ist jederzeit wieder willkommen. Harry ist ein sehr geliebtes und geschätztes Mitglied der ‚Spurs‘-Familie und für immer in unserer Geschichte.“

Harry Kane: Wann könnte er wechseln?

Ebenso bleibt offen, wann der Stürmer zurückwechseln könnte. Angesichts eines Transfer-Volumens über 100 Millionen wirkt es unwahrscheinlich, dass die Bayern sich darauf einlassen, ihn schon im kommenden Jahr wieder abzugeben.

Der Vertrag von Harry Kane in München läuft bis 2027. Ob an der Klausel in dieser Form wirklich etwas dran ist, haben die Bosse des Rekordmeisters bisher nicht bestätigt. Klar ist aber, dass man dann schon jetzt um eine langfristige Zukunft zittern müsste.