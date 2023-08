Harry Kane: Transfer-Theater eskaliert völlig – scheitert der Mega-Deal in letzter Sekunde?

„Wann hat dieses Transfer-Theater um Harry Kane endlich ein Ende?“, werden sich viele Fans vom FC Bayern und Tottenham sicherlich gerade fragen. Eigentlich fehlt nur noch der Medizincheck, dann wäre der Deal zwischen den beiden Klubs durch.

Doch nun gibt es eine abermalige Wende um Harry Kane. Demnach verweigert Tottenham wohl den Flug nach München. Wird es doch nicht zu dem Hammer-Transfer kommen?

Harry Kane: Transfer-Theater eskaliert völlig

Er wechselt, er wechselt doch nicht und jetzt heißt es, dass Harry Kane sich dem FC Bayern anschließen wird. Die Spurs und die Münchener sollen nämlich eine grundsätzliche Einigung erzielt haben. Der Stürmer müsste nur noch nach Deutschland reisen, um den Medizincheck zu absolvieren. Doch aktuell verharrt er am Londoner Flughafen.

Wie „Sky“ berichtet, darf Kane wohl doch nicht nach München fliegen. Der Stürmer sei bereits am Flughafen und sitzt in seinem Auto, darf aber nicht in den Flieger. Der Grund: Tottenham will wohl doch noch mal nachverhandeln und soll in diesem Zuge seinem Star-Angreifer die Flugerlaubnis entzogen haben.

Das wäre die Spitze in diesem irren Transfer-Theater um Kane. Geplant war, dass Kane um 10 Uhr am Flughafen Oberpfaffenhofen landen würde. Neben dem Medizincheck sollten letzte Formalitäten geklärt werden. Scheitert der Transfer nun doch noch?

Scheitert der Transfer doch noch?

Ob die Saga um Harry Kane weitergehen wird, wird sich zeigen. Tottenham würde demnach 100 Millionen Euro kassieren. Was sie noch nachverhandeln wollen, ist aktuell unklar. In München soll der 30-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschreiben, wenn es denn heute noch dazu kommen sollte.

Mit 213 Premier-League-Toren ist Kane der zweitbeste Stürmer der Geschichte. Nur Alan Shearer hat mit 260 Treffern mehr erzielt. Seit seinem Premierentreffer im April 2014 schossen in den Top-fünf-Ligen Europas nur Robert Lewandowski (264), Lionel Messi (256) und Cristiano Ronaldo (237) mehr Tore.