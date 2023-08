FC Bayern München macht Mega-Deal offiziell! Fans rasten aus – „Ist das krank“

Paukenschlag beim FC Bayern München. Während alles auf die Verpflichtung von Harry Kane wartet, verkündet der Rekordmeister einen anderen spektakulären Deal. Dabei geht es um einen neuen Sponsor.

Hinter diesem stehen zwei der erfolgreichsten YouTuber und Influencer der Welt, die hierzulande allerdings ein bisschen an ihrer Bekanntheit feilen wollen. Da kommt eine Partnerschaft mit dem erfolgreichsten Fußballklub Deutschlands gerade recht.

FC Bayern München kooperiert mit Prime Hydration

Konkret verkündete der FCB eine Kooperation mit Prime Hydration. Das Unternehmen kommt aus Amerika und produziert Energy-Drinks genauso wie verschiedene Sportgetränke und Getränkemischungen.

Wie die Münchener am Donnerstag (10. August) bekannt gaben, wird Prime Hydration der neue „Official Isotonic Drink Partner“ des Rekordmeisters. Doch es ist mehr als die beiden Köpfe hinter dem Unternehmen als dieses an sich, die den Deal des FC Bayern München so spektakulär machen.

Millionen-YouTuber mit Bayern Trikots

Denn dahinter verbergen sich die beiden Influencer Logan Paul und KSI. Gemeinsam bringen sie es auf der Videoplattform auf 47,7 Millionen Abonnenten. Auch darüber hinaus haben sie sich wie beispielsweise mit ihrer Getränke-Marke ein Imperium geschaffen. Paul beispielsweise feilt aktuell nebenbei an einer Karriere als Wrestler, bestritt zuletzt sogar Kämpfe bei der WWE (Word Wrestling Entertainment).

Zur Verkündung des Deals posierten Paul und KSI mit bedruckten Bayern-Trikots und Trinkflaschen in der Allianz Arena. Dort werden ihre Drinks künftig bei Heimspielen verkauft. So soll die Marke in Deutschland etabliert werden.

FC Bayern München: Fans flippen aus

Die Fans des Vereins, so viel kann man wohl sagen, sind völlig baff. In Windeseile häuften sich die Kommentare auf Social Media nur so. „Heute ist der randomste Tag der Vereinsgeschichte“ schrieb ein Anhänger fassungslos. „Verrückte Partnerschaft“, meinte ein anderer.

Ebenso waren Kommentare wie „Ist das krank“, „Jetzt hab ich aber auch alles erdenklich mögliche gesehen“ oder „Wie wild“ zu lesen. Klar ist: Während beim FC Bayern München alle auf Harry Kane warten, hat der Klub nebenbei einen anderen Hammer-Deal eingetütet.