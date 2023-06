Die Transferphase ist voll im Gange. Doch nicht nur Borussia Dortmund plant einige große Transfers, auch die Konkurrenten des BVB wollen derzeit auf- und nachrüsten. Der FC Bayern München plant indessen einen wahren Hammer-Deal. Die Münchener locken einen absoluten Weltstar in die Bundesliga.

Das große Transferziel des Rekordmeisters: Harry Kane. Der 29-Jährige zählt seit Jahren zu der absoluten Angreifer-Elite und überzeugt Saison für Saison mit einer herausragenden Torquote. Diese soll er nun beim FC Bayern fortsetzen. Ein Wechsel von Kane zum FCB wäre eine Ansage – auch und vor allem an Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Bayern möchte Kane in die Bundesliga lotsen

Vlahovic, Osimhen oder Kolo Muani – die Liste möglicher Sturmkandidaten des FC Bayern ist lang. Doch laut mehreren Medienberichten sollen die FCB-Bosse alle Namen für einen noch größeren Spieler hinten anstellen. Rummenigge, Hoeneß und Co. wollen Harry Kane. Der Brite zählt zu den besten Stürmern der Welt und ist nahezu eine Torversicherung.

In der abgelaufenen Saison kommt er, trotz durchwachsener Saison von Tottenham, in 49 Pflichtspielen auf 37 Torbeteiligungen. Eine beeindruckende Statistik, die Kane auch in den Jahren zuvor vorweisen konnte. Seine Torgefährlichkeit und seine Konstanz machen ihn zu einer echten Offensiv-Waffe. Schon im Laufe der letzten Saison kündigten die Bayern-Bosse an, nach Lewandowski wieder einen klassischen St0ßstürmer holen zu wollen.

Und die Wahl ist nun wohl auf Kane gefallen. Die Bayern sollen den Kapitän der englischen Nationalmannschaft unbedingt verpflichten wollen. Und der Angreifer soll einem Wechsel nach München schon grundsätzlich zugestimmt haben. Laut „The Athletic“ sei er für diesen Deal durchaus offen. Die Bedingung: Tottenham lässt ihn ziehen.

Er ist derzeit das Transferziel Nummer eins für die Bayern-Bosse: Stürmer-Star Harry Kane. Foto: IMAGO/Pro Sports Images

FCB muss ganz tief in die Tasche greifen

Und dieser Aspekt könnte durchaus zum Problem werden. Denn die Spurs werden ihren Superstar nur für eine ganze Stange Geld gehen lassen. Der Marktwert von Kane beträgt derzeit 90 Millionen Euro. Die Londoner sollen weit über 100 Millionen Euro verlangen. Eine dicke Summe, die der deutsche Rekordmeister da zahlen muss. Laut einigen Medienberichten haben die Bayern sogar schon ein erstes Angebot abgegeben. Das wurde demnach aber sofort abgelehnt.

Es könnte also ein extrem intensiver Ablöse-Poker werden. Eine Einigung zwischen dem FC Bayern und der Spielerseite wird wohl nicht das Problem werden. Gelingt es den Bayern-Bossen tatsächlich, diesen Deal einzutüten, wäre es ein heftiges Statement. Man würde einen der besten und konstantesten Angreifer der Welt bekommen. Beim BVB würde man sich darüber wohl eher weniger freuen.