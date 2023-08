Borussia Dortmund: Bayern macht Kane-Deal offiziell – schlimmste Befürchtung der Fans wird wahr

Das Transfertheater ist endlich vorbei. Harry Kane ist in München gelandet, hat beim FC Bayern einen Vertrag unterschrieben. Mit einem Jahr Verspätung ist der Nachfolger von Robert Lewandowski an der Säbener Straße eingetroffen. Doch was bedeutet dieser Mega-Transfer für Borussia Dortmund?

Der FC Bayern München ist die Nummer eins in Deutschland. Das zeigt die Verpflichtung von Harry Kane überdeutlich. Einen Transfer in dieser Größenordnung hätte sich Borussia Dortmund niemals leisten können. Und auch sportlich könnten für den BVB und die gesamte Bundesliga bittere Zeiten anbrechen.

Borussia Dortmund: Kane-Deal offiziell – war’s das mit der Spannung?

Für viele Fußballfans in Deutschland ist in der vergangenen Spielzeit ein Traum in Erfüllung gegangen. Endlich blieb es bis zum letzten Spieltag, ja sogar bis zur letzten Minute spannend im Titelkampf. Es ist das, was sich Fußball-Deutschland seit einem Jahrzehnt gewünscht hat – auch wenn die Siegesserie der Bayern am Ende nicht gerissen ist.

Was diese spannende Saison für die Zukunft bedeuten könnte, ahnten viele schon nach dem 34. Spieltag: ein Groß-Angriff der Bayern auf dem Transfermarkt. Die Bosse machen das Portemonnaie nach einer schwachen Saison auf, wollen mit viel Geld die Probleme aus der Welt schaffen. Das taten sie auch 2012, nach der letzten Meisterschaft des BVB.

Bayern-Bosse machen das Portemonnaie auf

100 Millionen Euro plus Boni, ein Gehalt von 25 Millionen Euro – das sind Sphären, in die nur ein einziger Klub in Deutschland vorstoßen kann. Natürlich ist das viel Geld für einen 30-jährigen Stürmer, aber er garantiert ihnen mindestens 20 Tore pro Saison. Ein klassischer Neuner fehlte den Bayern seit dem Lewandowski-Abgang.

Es ist zu befürchten, dass mit der Ankunft von Harry Kane die Dominanz der Bayern zurückkommt. Die Wahrscheinlichkeit auf ein Herzschlag-Finale in der Bundesliga ist mit der Verpflichtung des englischen Nationalspielers wieder deutlich gesunken.

Und mit Harry Kane ist wohl noch nicht Schluss. Ein echter Sechser soll noch kommen und ein Torwart, der Neuer in der Hinrunde vertritt. Bei Borussia Dortmund wird man die Transferaktivitäten der Bayern sicher ganz genau beobachten.