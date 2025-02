Hala Madrid y nada más: Das ist die Bedeutung der weltberühmten Hymne von Real Madrid

Fast jeder Fußball-Klub hat sie und spielt sie vor den Partien in der heimischen Arena ab: die Vereinshymne. Auch Real Madrid hat eine weltberühmte Hymne. Seit 1952 erklingt im Estadio Santiago Bernabéu „Hala Madrid y nada más“.

Die Melodie ist vielen Fußballfans bekannt. Doch was bedeutet „Hala Madrid y nada más“ eigentlich? Hinter der weltweit berühmten Hymne von Real Madrid steckt eine besondere Geschichte. Die Stars des spanischen Rekordmeisters haben sie nämlich selbst gesungen.

Hala Madrid y nada más: Das steckt hinter der berühmten Hymne

Real Madrid ist ohne Frage einer der berühmtesten Fußballvereine der Welt. Da ist es auch kein Wunder, dass ein Klub dieser Dimension bei seiner Vereinshymne ebenfalls auftrumpft. „Hala Madrid y nada más“ lautet sie und hat eine genauso eine große Geschichte wie der Verein selbst.

Die Ursprünge der Hymne führen bis in das Jahr 1952 zurück. Der damalige Präsident Santiago Bernabéu wollte für seinen Herzensklub eine neue Version der historischen Hymne, die nur „Hala Madrid“ hieß.

Bei den Real-Fans ist die Vereinshymne „Hala Madrid y nada más“ sehr beliebt. Foto: IMAGO/SOPA Images

Sie ähnelt der aktuellen Hymne sehr. Geschrieben wurde der Text von Luis Cisneros Galiane und gesungen von José de Aguilar. 32 weitere Musiker, die zu der damaligen Zeit zu den besten in Europa zählten, viele Musikhochschulprofessoren, sowie Mitglieder des nationalen spanischen Orchesters waren ebenfalls dabei.

Hala Madrid y nada más: Real-Stars singen die neue Version

Schon damals war die Hymne „Hala Madrid y nada más“ berühmt und beim eigenen Anhang natürlich auch beliebt. Doch der Klub wollte einen neuen Song. Das leicht zu singende und auch einprägsame Lied wurde dann 2014 produziert und aufgenommen. Warum ausgerechnet 2014? Weil Real Madrid in diesem Jahr zum zehnten Mal den begehrten Champions-League-Henkelpott in die Luft stemmte.

Zwölf Jahre musste Real Madrid auf den Erfolg in der Königsklasse warten, bis endlich der Gewinn des Wettbewerbs gefeiert werden konnte. Dies sollte dann auch ewig mit einer Hymne festgehalten werden.

Nadyr Khayat, der unter dem Künstlernamen „Red One“ bekannt ist, schrieb den Text zu „Hala Madrid y nada más“ und nahm den Song gemeinsam mit der damaligen Mannschaft von Real Madrid im Studio auf. Dazu zählten unter anderem Superstars wie Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos und Karim Benzema.

Änderung der Lyrics der Real-Hymne

„Red One“ gestaltete die ursprüngliche Hymne nicht nur textlich, sondern auch von der Melodie her um. Von fort an wurde der Song „Hala Madrid y nada más“ beim Einlauf der Mannschaft von Real Madrid im Bernabeu und nach dem Schlusspfiff abgespielt.

Die Vereinshymne „Hala Madrid y nada más“ gehört zu den bekanntesten der Welt. Foto: IMAGO/NurPhoto

Aber auch bei den Toren ertönt dann ein kurzer Auszug der Hymne, bei der die Fans stets lautstark mitsingen. Besonders vor den Champions-League-Partien oder den Spitzenspielen sorgt das Lied für Gänsehautstimmung und rührt den einen oder anderen Fan zu Tränen.

Hala Madrid y nada más: Songtext und Übersetzung

Doch was bedeutet die offizielle Vereinshymne von Real Madrid? Die deutsche Übersetzung von „Hala Madrid y nada más“ lautet: „Auf geht’s Madrid – und sonst nichts.“ In dem Text werden unter anderem an Klub-Legenden wie Alfredo Di Stéfano und an Madrids Stadtteil Chamartín erinnert, in dem auch das Stadion steht.

Original Deutsche Übersetzung Historie que tú hiciste Geschichte, die du bereits geschrieben hast Historia por hacer Geschichte, die noch vor dir liegt Porque nadie resiste tus ganas de vencer weil niemand deiner Siegeslust widerstehen kann Ya salen las estrellas Die Stars schreiten schon hinaus Mi viejo Chamartín mein altes Chamartín De lejos y de cerca von fern und von nah Nos traes hasta aquí bringst du uns bis hierher Llevo tu camiseta Ich trage dein Trikot Pegada al corazón an mein Herz geheftet Los dias que tú juegas die Tage, an denen du spielst Son todo lo que soy sind alles, was ich bin Ya corre la saeta „Der Pfeil“ (Alfredo Di Stéfano) läuft bereits Ya ataca mi Madrid Mein Madrid greift an Soy lucha, soy belleza Ich bin Kampf, ich bin Schönheit El grito que aprendí Der Schrei, den ich lernte Madrid, Madrid, Madrid Madrid, Madrid, Madrid Hala Madrid Auf geht’s Madrid Y nada más und sonst nichts Y nada más und sonst nichts Historia que tú hiciste Geschichte, die du bereits geschrieben hast Historia por hacer Geschichte, die es noch zu schreiben gilt Porque nadie resiste Tus ganas de vencer weil niemand deiner Siegeslust widerstehen kann Ya salen las estrellas Die Stars schreiten schon hinaus Mi viejo Chamartín mein altes Chamartín De lejos y de cerca von fern und von nah Nos traes hasta aquí bringst du uns bis hierher Madrid, Madrid, Madrid Madrid, Madrid, Madrid Hala Madrid Auf geht’s Madrid Y nada más und sonst nichts Y nada más und sonst nichts Hala Madrid Hala Madrid Der Songtext von Hala Madrid y nada más mit Übersetzung

Über die weltberühmte Hymne von Real Madrid Hala Madrid y nada más weißt du nun Bescheid.