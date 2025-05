FC Bayern München: Irres Gerücht um Europameister – kann das wirklich stimmen?

Verstärkung für den FC Bayern München soll im Sommer aus Spanien kommen – berichtet zumindest das Fußballnachrichten-Portal „todofichajes.com“. Ausgerechnet ein Flügelspieler sei das „priorisierte Transferziel“ von Max Eberl. Seine Verpflichtung hätte für den Kader des Rekordmeisters enorme Folgen.

Schließlich ist man auf der Außenbahn-Position eigentlich bestens aufgestellt. Sommer-Neuzugang Michael Olise gilt als absoluter Top-Transfer und schießt aktuell die Liga kurz und klein. Mit Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy Sane lesen sich auch die weiteren Optionen des FC Bayern München nicht sonderlich schlecht. Wobei mindestens einer im Sommer den Verein verlassen könnte.

FC Bayern München: Außenbahn-Star aus Spanien?

Denn während Leroy Sanes Transferverhandlungen zuletzt sehr merkwürdige Wendungen nahmen (hier mehr dazu), interessieren sich die Bayern wohl sehr stark für Spaniens Top-Star Nico Williams. Man sei in München bereit, die Ausstiegsklausel des 22-Jährigen bei Athletic Bilbao zu ziehen.

Rund 60 Millionen Euro beträgt diese. Kein Investment für die Auswechselbank in der Allianz-Arena. Also könnte es womöglich doch einen oder mehrere Abgänge auf den Flügelpositionen des FCB geben? Das bleibt bislang ungewiss. Doch Eile ist geboten, denn die Konkurrenz um einen möglichen Williams-Transfer schläft nicht.

+++Star-Spieler als Schnäppchen zum FC Bayern?+++

Barcelona, Arsenal und Paris St. Germain sollen ebenfalls ihr Interesse am jungen Flügelspieler angemeldet haben. Allerdings liegen laut „todofichajes.com“ die Münchener im Rennen um Williams vorn. Das einzige Hindernis: Priorität beim Rekordmeister hat die Verpflichtung von Florian Wirtz. Beide Youngsters zu verpflichten, erscheint aus preislicher Sicht allerdings nahezu unmöglich.

Bayerns Problem ist die Defensive

Die Offensive der Bayern blickt vor dem letzten Spieltag (17. Mai, 15.30 Uhr) auf 95 Tore in dieser Bundesliga-Saison. Die Schwachstelle lag eindeutig eher in einer fehlerbehafteten Defensive. Sollte man also nicht eher die letzte Kette in der Transfer-Politik priorisieren?

Verstärkung soll auch hier kommen – womöglich sogar vom ärgsten Konkurrenten aus Leverkusen. Indes dürften Fans des FC Bayern München gespannt bleiben, welche offensiven Transfer-Optionen am Ende wirklich beim Rekordmeister gezogen werden. Oder ob sich auch diese spanischen Gerüchte wieder in Luft auflösen.