FC Bayern München: Vertragspoker um Sane spitzt sich zu: Das macht Fans stutzig

Meisterschaft für den FC Bayern München. Müller-Verabschiedung. Europa-Ambitionen für Borussia Mönchengladbach. Das Topspiel in München (10. Mai) hielt einige Geschichten für die Fans bereit. Eine wichtige Frage bekam dabei kaum Beachtung.

Unter der Woche überraschte Leroy Sane mit seinem Beraterwechsel Bosse und Fans des FC Bayern München. Schließlich war die Vertragsverlängerung doch so gut wie in trockenen Tüchern. Jetzt sind die Karten neu gemischt. Das musste Sane auch beim Heimssieg über Gladbach (2:0) erfahren.

FC Bayern München: Konsequenzen für Sane?

In Leipzig erzielte der Flügelspieler noch den wichtigen Führungstreffer zum zwischenzeitlichen 3:2. Nun musste der 29-jährige Nationalspieler erstmal die Bank drücken. Die Konsequenz für die Querelen unter der Woche während der Vertragsverhandlungen?

+++Auch interessant Star-Spieler wäre ein Schnäppchen+++

Dass sich Vincent Kompany in seine Aufstellung reinreden lässt, ist unwahrscheinlich. Trotzdem: Aus sportlicher Sicht hat Sane sich in den letzten Wochen definitiv für einen Startplatz empfohlen. Zum Einsatz kam er lediglich für eine knappe halbe Stunde. Auch Max Eberl heizte mit Aussagen vor der Partie die Gerüchteküche an.

„Schwer, wenn Rahmen gesprengt würde“

„Unser Wunsch wäre es weiterhin, mit Leroy zu verlängern. Wir haben uns aber auch auf einen Rahmen geeinigt. Und wenn dieser Rahmen gesprengt werden würde, dann würde es schwer werden“, erklärte der Bayern-Sportdirektor auf der Pressekonferenz am Freitag. Nach sicherer Verlängerung klingt das nicht.

Dabei konnte Sane in den vergangen Wochen wieder vermehrt seinen Wert für den FC Bayern München unter Beweis stellen. Seine Leistungsschwankungen sind sicherlich weiterhin ein Kritikpunkt am Flügelspieler. Auf Grund derer würde sein neues Gehalt wohl deutlich geringer ausfallen. Fans dürfen gespannt bleiben, wie die Verhandlungen zwischen dem Rekordmeister, Sane und dessen „Piranha“ weitergehen.